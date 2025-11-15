Una nueva película de Star Trek, en desarrollo: ¿Volverá Chris Pine y la tripulación del Enterprise?

Después de años de rumores, los fans de Star Trek tendrán una nueva película. Paramount ha puesto en marcha un proyecto de la mano del dúo formado por Jonathan Goldstein y John Francis Daley, quienes escribirán, producirán y dirigirán la cinta.

Aunque por el momento los detalles de la trama se mantienen en secreto, tal y como ha revelado Deadline, las fuentes apuntan a que se trata de una historia completamente nueva del universo de Star Trek, sin conexión con ninguna serie o película anterior.

Zachary Quinto como Spock y Chris Pine como Kirk en Star Trek | Gtres

Esto significa que, al contrario de lo que muchos esperaban, no habrá un regreso de Chris Pine ni del resto de la tripulación de la última trilogía.

Para los seguidores del Kirk de Chris Pine, la noticia puede haber resultado agridulce ya que parece que se cierra definitivamente la puerta a más aventuras con la querida tripulación del Enterprise, incluyendo al Spock de Zachary Quinto a la Uhura de Zoe Saldaña.

Este último reboot acercó a muchos la franquicia, pero, ahora, Goldstein y Daley traerán una historia original. Ambos son responsables del guion de SpiderMan: Homecoming y de dirigir Dungeons and Dragons: Honor entre ladrones.

Chris Pine como Kirk y Zachary Quinto como Spock en Star Trek | Gtres

De este modo, también quedan descartados los hermanos Duffer, que dentro de poco estrenan la última temporada de Stranger Things y en el pasado se apuntó sus nombres para reiniciar la franquicia.

Con esta decisión, Star Trek vuelve a lanzarse hacia lo desconocido aunque aún queda por ver si será solo para una película o para el inicio de una nueva saga.