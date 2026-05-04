Chloé Wallace dirige en Tenerife Entre olas, la nueva película de Atresmedia Cine con Carla Tous, Nuno Gallego y Jan Buxaderas

Entre olas, la nueva película dirigida por Chloé Wallace, se rueda estas semanas en diferentes localizaciones de Tenerife. Un triángulo amoroso formado por Carla Tous, Nuno Gallego y Jan Buxaderas es el centro de la historia que se desarrolla en este marco natural, en el que el surf y la conciencia medioambiental tienen un gran protagonismo. Producida por Atresmedia Cine junto a Buendía Estudios Canarias y La Pepa Films, la película cuenta con un guion de Marta Sánchez, Irene Niubó y Nieves García Bautista.

Chloé Wallace dirige en Tenerife Entre olas | Atresmedia Cine

Sinopsis

Ali llega a Isla Azul para pasar el verano con su padre. Allí se reencuentra con Rodrigo, su amigo de la infancia, ahora convertido en el chico perfecto: atractivo, seguro y con un futuro encaminado. Pero también conoce a Marc, un espíritu libre que le enseñará a surfear y a mirar el mundo, y a sí misma, desde otra perspectiva.

A medida que Ali se adentra en los rincones salvajes de Isla Azul, descubre un conflicto medioambiental que amenaza el delicado equilibrio natural del lugar. Dividida entre dos formas de entender el mundo, la estabilidad que representa Rodrigo y la libertad que encarna Marc, ya no se trata solo de elegir entre dos chicos, sino entre qué futuro quiere para la Isla y decidir quién quiere ser realmente.

Jan Buxaderas rueda Entre olas | Atresmedia Cine

"Cuando me llegó el proyecto de Entre olas, lo primero que sentí fue alivio. Hay un tipo de historia que echaba de menos, adolescente pero luminosa, sin el drama forzado que a veces confundimos con profundidad", confiesa su directora, Chloé Wallace. "Es una historia sobre el amor de verano - ese amor que dura lo que dura y por eso es perfecto. Sobre la amistad, sobre la nostalgia de un momento que ya sabes, mientras lo vives, que no vas a olvidar. Y sobre algo que me parece de las preguntas más bonitas que existen: quién quiero ser. Ese instante en que te bifurcas, en que el camino se abre y tienes que elegir, aunque no sepas muy bien cómo".

En Entre olas, "el mar y el surf están ahí como lo que son: un estado de ánimo. Una forma de estar presente, de sentir el cuerpo, de pertenecer a algo más grande que tú misma".

Además, Wallace reconoce: "Me interesa mucho también lo que dice esta película sobre las chicas jóvenes: sobre darles protagonismo en su propia historia, sobre mostrarlas deseando y eligiendo, no solo siendo elegidas. Eso me parece político en el mejor sentido de la palabra". Y añade: "También hay algo que me importa mucho: vivimos en un planeta que necesita cuidado. Entre olas lo dice sin gritar, porque creo que la mejor manera de convencer a alguien de que cuide algo es enamorarle de ello primero".

"Y luego está el regalo de trabajar con actores jóvenes. Hay una honestidad en ellos que me parece de las cosas más bonitas que puede tener un rodaje", explica Chloé Wallace.

"Hay una idea que defiendo: el cine que te hace sentir bien no es cine menor. Hacer una película que te devuelva algo (alegría, ternura, nostalgia) es un acto de generosidad hacia el público. Y eso es exactamente lo que me gustaría hacer con esta historia", defiende la cineasta.

Entre olas es una producción de Atresmedia Cine, Buendía Estudios Canarias y La Pepa Films, en coproducción con Basque Films, Xoelius and Beguchini y Ocean Love Story AIE, con la participación de Atresmedia y Netflix. La película se estrenará solo en cines en 2027 distribuida por Warner Bros Pictures Spain.

Chloé Wallace

Graduada en Medios de Comunicación en la Universidad Goldsmiths de Londres y con un MFA en escritura y dirección en la Universidad de Nueva York, Chloé trabaja como directora creativa de publicidad y realizadora de videoclips musicales.

En 2023 dirigió para Netflix la miniserie Un cuento perfecto, una comedia romántica adaptación de la novela de Elizabet Benavent que se convirtió en la serie más vista en España durante varias semanas.

En 2024 dirigió Mala influencia, su primer largometraje para salas, basado en la novela de la serie Teenspirit, un fenómeno editorial con más de 44 millones de lecturas. La película fue número 1 en Netflix de habla no inglesa a nivel mundial.

Chloé se ha convertido en una de las realizadoras de referencia de la generación Z.

Carla Tous

Nacida en Barcelona en 2001, Carla Tous cuenta con una amplia trayectoria cinematográfica. Ha participado en largometrajes como El hombre del saco, A través del mar y A través de tu mirada, y series como 30 monedas, Días de navidad o Cobardes. Recientemente, ha protagonizado junto a Antonio Banderas el largometraje internacional Paddington: Aventura en la selva.

Nuno Gallego

Nacido en Ourense en 2001, Nuno Gallego se ha convertido en una de las caras más conocidas de su generación gracias a sus papeles en Olympo, Élite, Clanes, Sigue mi voz y Animal.

Jan Buxaderas

Nacido en Manresa en el año 2000, ha desarrollado gran parte de su carrera interpretativa en el teatro musical con obras como Sonrisas y Lágrimas, Hansel i Gretel, Un Cau de Mil Secrets y más recientemente Grease el Musical, Mamma Mia y The Book of Mormon. Además, recientemente le hemos podido ver en Balandrau, viento salvaje y Todos los lados de la cama. Su debut en el audiovisual fue con la serie de TV3 Com si fos ahir, a la que le han seguido Servir y Proteger y Jo Mai Mai.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, Tres de más de Mar Olid, A fuego de Estel Díaz, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi y Karateka de Aritz Moreno, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel de motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.