Millie Bobby Brown y David Harbour se reencuentran como padre e hija en su nueva serie tras la polémica de Stranger Things

Justo antes del estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things, la noticia de que Millie Bobby Brown denunció por acoso e intimidación a David Harbour durante el rodaje perturbó la imagen que tenían los fans de los actores.

A pesar de las informaciones que apuntaban a la mala relación entre los intérpretes, ambos reaparecieron posando juntos entre sonrisas y gestos cómplices y dedicándose bonitas palabras.

Millie Bobby Brown y David Harbour | Gtres

Ahora, Netflix ha confirmado que los dos actores se reencontrarán en una nueva serie de espías en la que darán vida a un padre y una hija distanciados.

Una información que llega después de que David Harbour reconociera que sí hubo un problema con su compañera tras la denuncia de acoso en el set de Stranger Things.

David Harbour y Millie Bobby Brown en la temporada 4 de Stranger Things | Netflix

En cuanto a la serie, aún sin título, estará dirigida por Jack Thorne, cocreador de Adolescencia y guionista de Enola Holmes, y llevará la firma de A24.

Harbour interpretará a Matt Wolfe, un exagente del FBI caído en desgracia y ahora consultor de seguridad que se ve obligado a regresar al servicio activo cuando su hija, Rebecca, interpretada por Brown, siguió sus pasos y desapareció en una misión.

"Ver a Millie Bobby Brown y David Harbour reunirse —esta vez como padre e hija distanciados en bandos opuestos de una crisis— es algo que el público va a disfrutar", declaró Jinny Howe, directora de series de ficción de Netflix para Estados Unidos y Canadá.

Este reencuentro arroja todavía más dudas sobre si aquel informe del Daily Mail, que desveló la tensión y la disputa entre los actores, fue solo un rumor exagerado. O bien, tal vez Harbour y Brown hayan hecho las paces y hayan decidido volver a unirse para seguir sumando proyectos en sus carreras.