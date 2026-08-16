Kaia Gerber afirma que le practicaron un exorcismo después de que su madre, Cindy Crawford, confesara que estuvo poseída de niña

Kaia Gerber ha sorprendido al confesar que durante su infancia le practicaron un exorcismo después de que su madre, Cindy Crawford, le contara que había estado "poseída" cuando era niña.

La actriz ha relatado la experiencia en el podcast Mitch Churi Chat Show, donde también ha hablado de su particular relación con lo paranormal.

Kaia Gerber en el estreno de The Shards | Gtres

Según ha contado la modelo, su participación en la temporada 10 de American Horror Story hizo que su madre se preocupara mucho y Crawford llegó incluso a darle agua bendita antes de que acudiera al rodaje.

"Mi madre me dio agua bendita para ir al set. Me dijo: 'No quiero que te posean'. Me dijeron que estuve poseída de niña", ha recordado Gerber, añadiendo que agregó que ha estado "atormentada [por fantasmas] toda su vida" y que también "atrae seres de otras dimensiones" de forma "casual y relajada".

"¿Sabes cómo hicieron el exorcismo? Tocaron un didgeridoo por todo mi cuerpo. Así es como hicieron el exorcismo", explicó Gerber sobre los ritos poco convencionales a los que se sometió, dejando claro que "eso realmente ocurrió" aunque "nunca había hablado de ello".

Kaia Gerber y Cindy Crawford | Gtres

"Estoy completamente curada", terminó diciendo la actriz después de semejante revelación que parece sacada precisamente de los guiones de Ryan Murphy.

Las declaraciones llegan precisamente mientras Kaia Gerber presenta The Shards, su nueva serie en la que comparte reparto con Homer Gere, hijo de Richard Gere.