Dos directoras confiesan que rechazaron la serie Harry Potter por la transfobia de J.K. Rowling: "Es así de fácil decir no"

No cabe duda que la serie de Harry Potter será una de las más seguidas cuando sea estrenada ya que la saga literaria y cinéfila cuenta con una comunidad de millones de fans.

La adaptación a la televisión que prepara HBO es una de las grandes apuestas del streaming y para ello cuenta con un reparto lleno de caras conocidas cuya última incorporación ha sido Nicholas Hoult. Sin embargo, también generado polémicas alrededor de distintos aspectos.

Una de las últimas críticas en las que se ha visto envuelta la serie es la que han protagonizado dos conocidas directoras del mundo del streaming en relación a los comentarios tránsfobos que ha pronunciado J.K. Rowling durante los últimos años.

McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger, Alastair Stout como Ron Weasley | HBO Max

Primero fue Ally Pankiw, directora de Black Mirror, que reveló a través de sus redes un intercambio de mensajes de texto con un representante sobre la idea de que considerara participar en la serie.

"Tengo una intuición sobre la respuesta, pero me siento obligado a preguntar. ¿Harry Potter? ¿Un rotundo no?", dijo el representante en la publicación. "¡Absolutamente no! Jajaja. (Pero gracias por preguntar)", respondió Pankiw. "Por supuesto :) Lo suponía (y estoy de acuerdo)", añadió la otra persona.

"¡Es así de fácil decir no a la financiación de la transfobia!", señaló en el pie de foto la cineasta.

J.K. Rowling | Gtres

Kate Herron, directora de Loki o Doctor Who, comentó en la publicación de Pankiw que tuvo una experiencia similar. "Respeto y cariño para ti, Ally. Me lo han preguntado dos veces y he tenido que explicarles que mi respuesta nunca cambiará, siempre será un no".

Las directoras Ally Pankiw y Kate Herron | Gtres/Cordon Press

La serie se estrenará el 25 de diciembre en HBO Max, y su primera temporada adaptará el primer libro de la saga, Harry Potter y la piedra filosofal.