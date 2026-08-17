Harrison Ford tiene una última aventura pendiente como Indiana Jones: así será su regreso a los 84 años

Harrison Ford todavía no ha colgado definitivamente el sombrero de Indiana Jones. Tres años después de despedirse del personaje en Indiana Jones y el dial del destino, el actor de 84 años ha anunciado un inesperado regreso al universo del famoso arqueólogo, aunque esta vez será de una forma muy diferente.

El actor ha aparecido por sorpresa mediante un mensaje grabado durante la D23 para presentar Indiana Jones and the Myth of the Jade Serpent, la nueva atracción que llegará a Animal Kingdom, en Walt Disney World.

"Gracias por acompañar a Indy en todas sus aventuras", ha comenzado Ford antes de desvelar la gran novedad. "Pronto llegará el momento de su próxima aventura y me complace compartir que, por primera vez, soy el modelo real del animatrónico de Indiana Jones, miedo a las serpientes incluido", ha anunciado.

Esto significa que la figura de Indiana Jones que aparecerá en la atracción tendrá los rasgos del propio Harrison Ford. Según han confirmado los responsables de Disney, será la primera vez que la imagen real del actor se utilice para representar al personaje en un animatrónico de uno de sus parques.

"Estoy deseando que veáis su próxima aventura y pronto iré a Walt Disney World", ha añadido el intérprete.

La nueva atracción estará ambientada en un templo maya y llevará a los visitantes hasta un pasadizo hacia el inframundo custodiado por una gigantesca serpiente, un detalle especialmente apropiado teniendo en cuenta la conocida fobia de Indiana Jones. Formará parte de Tropical Americas, la nueva zona de Animal Kingdom que sustituirá a DinoLand U.S.A. y que también contará con una atracción dedicada a Encanto.

El anuncio resulta especialmente llamativo porque Ford había presentado Indiana Jones y el dial del destino, estrenada en 2023, como su despedida definitiva del personaje después de más de cuatro décadas. El actor se puso por primera vez el sombrero y empuñó el látigo en En busca del arca perdida en 1981.

Ahora, aunque no haya una sexta película en marcha con él como protagonista, Indiana Jones seguirá teniendo el rostro de Harrison Ford en su próxima aventura.