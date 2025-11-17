David Harbour asegura que "adora" a Millie Bobby Brown y la actriz destaca lo "mucho" que significa su relación

Un medio británico informó que Millie Bobby Brown habría presentado una queja formal interna por "acoso e intimidación" contra David Harbour, su padre adoptivo en Stranger Things, antes del rodaje de la quinta y última temporada de la serie.

Pero, en medio de toda la polémica, los intérpretes se mostraron muy cercanos en la alfombra roja de la premier. Ninguno de ellos hizo referencia alguna a la supuesta denuncia.

Al ser preguntada sobre lo "significativa" que había sido su relación con Harbour a medida que pasaban los años, Brown no dudó en señalar que "mucho". "Quiero decir, hacemos de padre e hija", explicó en declaraciones a Entertainment Tonight, indicando que lo mismo sucedía con Noah Schnapp y Winona Ryder, madre e hijo en la serie, que tienen "una amistad increíble".

"Ha sido tan especial, como nuestras amistades, y eso es lo que considero la parte más importante del trabajo", expuso Schnapp, con Brown coincidiendo en que se trata de la "conexión humana".

Por su lado, Harbour, que limitó sus interacciones con la prensa, también habló con cariño de su relación con Brown y el resto del elenco. "La adoro, y me siento orgulloso de haberlos visto crecer a todos y convertirse en artistas tan maravillosos", expuso, remarcando lo "especial" que había sido el proyecto y cómo todos habían llegado a conocerse "muy profundamente".

Millie Bobby Brown y David Harbour en la premiere de la temporada 5 de Stranger Things | Gtres

El pasado 1 de noviembre, el Daily Mail informaba de que, según una fuente cercana a la exmujer de Harbour, Brown presentó "una queja formal por acoso y hostigamiento antes de que empezaran a rodar la última temporada" con "páginas y páginas de acusaciones" y Netflix abrió una investigación interna. No obstante, no hay denuncias judiciales conocidas vinculadas a este asunto, ningún documento se ha hecho público y ni la plataforma ni los representantes de los actores han querido pronunciarse al respecto.

Con motivo de la premier de la última temporada de la ficción, celebrada en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles y para evidenciar el buen rollo entre los intérpretes, Netflix compartió un vídeo del cálido abrazo que compartieron mientras que otros vídeos los mostraron posando y riendo juntos.

La quinta y última temporada de Stranger Things llegará a Netflix dividida en tres partes. Los cuatro primeros episodios aterrizarán en la plataforma este 26 de noviembre; los tres siguientes, el 25 de diciembre y el capítulo final, que también se proyectará en algunos cines, el 1 de enero de 2026.