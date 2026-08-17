¿Cuál sería el reparto ideal de Glee si Ryan Murphy hicieran una versión actual de la serie?

El creador de Glee, Ryan Murphy, ha confesado que considera seriamente volver al universo del McKinley High, impulsado por los millones de jóvenes que siguen descubriendo la ficción original a día de hoy.

Ante una chispa que podría prometer volver de nuevo la franquicia, la gran pregunta es obligada: ¿quiénes deberían tomar el relevo del cast original?

Para los roles principales, Rachel Zegler encajaría al milímetro con el talento y la ambición de Rachel Berry, mientras que Kit Connor (Heartstopper) transmite la vibra exacta de deportista bonachón que requiere Finn Hudson.

La elegancia y garra de Reneé Rapp la convertirían en nuestra Quinn Fabray indiscutible, mientras que el combo formado por Priscilla Delgado como Santana Lopez y Mckenna Grace como Brittany Pierce aseguraría un verdadero espectáculo de voz y baile.

La lista de las apuestas para los alumnos se completa con perfiles como el de Jordan Fisher, que desborda el carisma gamberro necesario para interpretar a Puck.

Además, Antonio Cipriano (Off Campus) se ajusta a la perfección para encarnar a Sam Evans, Coco Jones aportaría un vozarrón descomunal al personaje de Mercedes Jones y Walker Scobell (Percy Jackson) solo necesitaría unas gafas de pasta para transformarse en Artie Abrams.

Para la pareja más icónica del show, Corey Fogelmanis podría ponerse piel de Kurt Hummel junto a la estrella de Broadway Andrew Barth Feldman, quien le daría a Blaine Anderson ese toque de pijo tan característico.

Respecto a los profesores, la leyenda de Broadway Aaron Tveit daría totalmente la talla para tomar la batuta como Mr. Schue.

Sin embargo, en el despacho de la dirección de animadoras no se aceptan sustitutos: la única e inimitable Jane Lynch tendría que repetir sí o sí en el papel de Sue Sylvester.