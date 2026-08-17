Johnny Depp, más cerca de volver como Jack Sparrow: ya negocia su regreso a Piratas del Caribe

El capitán Jack Sparrow podría volver a surcar los mares. Después de años de dudas sobre el futuro de Johnny Depp en Piratas del Caribe, Jerry Bruckheimer ha confirmado que existen conversaciones con el actor para que regrese a una de las sagas más importantes de su carrera.

El productor ha dado la actualización durante la celebración de D23, donde ha revelado a Deadline que el proyecto continúa avanzando y que Depp ya forma parte de las conversaciones. "Estamos hablando con Johnny, estamos trabajando en un guion y esperamos poder sacar esto adelante", ha asegurado Bruckheimer.

Johnny Depp | Gtres

La noticia supone un paso más respecto a las declaraciones que el propio productor realizó hace un año. Entonces ya había reconocido que había hablado con Depp sobre la posibilidad de recuperar al capitán Jack Sparrow y aseguraba que su regreso dependería, principalmente, de que al actor le gustase cómo estuviera escrito el personaje.

Por el momento, ni Disney ni el propio Depp han confirmado oficialmente que haya cerrado un acuerdo, y tampoco se conocen los detalles sobre el peso que tendría Jack Sparrow en la nueva película. La sexta entrega de Piratas del Caribe lleva años en desarrollo y Bruckheimer ya había explicado anteriormente que la intención era renovar la franquicia.

Preestreno de 'Piratas del Caribe 4' | efe

Depp interpretó por primera vez al excéntrico pirata en Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra en 2003, un personaje que le valió incluso una nominación al Oscar. Después regresó en otras cuatro películas, hasta Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, estrenada en 2017.

Desde entonces, su continuidad había permanecido en el aire. Ahora, casi una década después de su última aventura como Jack Sparrow, las palabras de Bruckheimer son la señal más clara hasta el momento de que el regreso de Johnny Depp a Piratas del Caribe está sobre la mesa.