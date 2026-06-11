David Harbour reconoce que sí hubo un problema con Millie Bobby Brown tras la denuncia de acoso en el set de Stranger Things

El rodaje de la quinta y última temporada de Stranger Things se vio sacudido por la polémica tras conocerse las tensiones internas entre dos de sus grandes estrellas.

David Harbour ha decidido romper su silencio en una entrevista para la revista Variety para aclarar los detalles sobre la denuncia por acoso e intimidación que Millie Bobby Brown presentó contra él en pleno set de rodaje.

Lejos de avivar la polémica, el actor de 51 años ha querido restar dramatismo a la situación, situando el "conflicto" dentro de las dinámicas habituales que surgen en cualquier larga convivencia y lamentando la enorme repercusión mediática que adquirió el malentendido.

El intérprete, encargado de dar vida a Jim Hopper en la exitosa ficción de Netflix, ha explicado cómo consiguieron solucionar el bache en cuanto tuvieron la oportunidad de hablar a solas: "Es sencillo. Fue simplemente un problema menor que, una vez que apartamos a todos y hablamos entre nosotros, todo está bien".

Millie Bobby Brown y David Harbour | Reuters

Harbour se ha mostrado muy crítico con la hipocresía que percibe a la hora de abordar los conflictos en la industria del entretenimiento: "Hoy en día, todo el mundo tiene mucho miedo de hablar de las cosas. La gente tiene mucho miedo de ser humana. Es una lástima, porque no sé cómo desenvolverme en este extraño mundo de los medios. Pero fue algo completamente normal, nos adoramos y siempre nos hemos querido".

Para el actor, los diez años que han compartido interpretando a padre e hija de la ficción justifican que hayan surgido roces en momentos de mucha presión, equiparando su relación con la de una familia real: "Trabajamos juntos durante 10 años, durante su adolescencia, interpretando a padre e hija. No sé si la gente tiene familias y amigos con los que pasa tanto tiempo durante 10 años; es normal tener discusiones y desacuerdos de vez en cuando".

"En las familias, no hay problema porque simplemente hay un desacuerdo y luego se reconcilian. El problema con un programa de mil millones de dólares es que hay cientos de personas que quieren participar", explicacaba con sinceridad.

Por su parte, Millie Bobby Brown también ha querido plasmar su visión sobre esta evolución profesional y creativa a través de un correo electrónico remitido a la citada publicación, dejando claro que el afecto mutuo sigue intacto: "Obviamente, cambié muchísimo entre la primera y la quinta temporada, y David estuvo ahí durante todo ese proceso. Con el tiempo, nuestra relación se volvió mucho más colaborativa a nivel creativo. Cuando trabajas con alguien durante tantos años, podíamos exigirnos mucho emocionalmente en las escenas".

David Harbour y Millie Bobby Brown como Jim Hopper y Eleven en Stranger Things | Netflix

De igual manera, la joven ha querido mirar al futuro con optimismo y cerrar definitivamente el capítulo de los reproches: "Aunque la serie haya terminado, sigo sintiendo mucha gratitud. Haber podido compartir esa experiencia con él durante tantos años es algo que siempre recordaré y valoraré".

La tormenta mediática obligó a que las aguas tuvieran que calmarse poco después, especialmente cuando Millie aclaraba su relación con Harbour tras todas las acusaciones de acoso e intimidación.

Aún así, el definitivo acercamiento entre ambos se hizo más que evidente a principios de este año, confirmando que el bache estaba superado tras ver cómo la joven celebró su 22 cumpleaños junto a David Harbour, un tierno reencuentro que anticipaba las palabras de reconciliación que el actor ha compartido ahora con sus seguidores.