Millie Bobby Brown intentó reparar su amistad con los actores de Stranger Things tras pasar por una "depresión": "¿Vas a dejar de hablarme?"

Millie Bobby Brown ha hablado con total sinceridad sobre el enorme vacío emocional que experimentó tras el final de Stranger Things, la serie de Netflix que llegó a su fin tras cinco temporadas.

Según Variety, durante una grabación en directo del podcast Happy Sad Confused, la actriz de 22 años confesó haber caído en "una ligera depresión" y describió el proceso de despedida como algo sumamente doloroso: "Fue muy duro para mí. No me lo esperaba después de la serie. Soy una persona muy despreocupada".

Reparto de Stranger Things | Gtres

La joven intérprete explicó el inmenso impacto que supuso decir adiós al proyecto de su vida: "Y nadie lo entenderá jamás. Empecé la serie cuando tenía 10 años, y este personaje era yo, y estas personas estaban más presentes en mi vida que mi propia familia. Veía a estas personas más que cuando volvía a casa a cenar con mi familia. Decir adiós después de 10 años fue algo muy, muy emotivo, y voy a extrañar a Eleven más que a nada".

Este complicado duelo coincide también con el tenso momento que ha estado viviendo la actriz con su compañero David Harbour, con quien tuvo roces en el set de Stranger Things, aunque desde ese entonces ya parece estar todo aclarado entre ellos.

Millie Bobby Brown en Stranger Things 5 | Netflix

Con el rodaje ya terminado, Brown desveló que se dedicó a contactar con sus compañeros para disculparse y "reparar" cualquier tensión del pasado: "Le dije: 'Seguimos siendo amigos, ¿verdad? ¿No vas a dejar de hablarme?'".

"Le dije: 'Siento si alguna vez te he ofendido', y solo intentaba arreglar las cosas. 'Han pasado 10 años y de verdad quiero que seamos amigos. Eres como un hermano'. Y entonces estaba en la playa, era preciosa, y me quedé sentada allí llorando. Fue un momento muy difícil para mí".