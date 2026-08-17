Kate Walsh explica que su regreso a Anatomía de Grey fue "como si volviera a integrarse como un pececito en el agua"

Kate Walsh ha hablado sobre cómo vivió su reciente regreso a Anatomía de Grey y cómo fue volver a ponerse en la piel de la cirujana Dra. Addison Montgomery.

Según publica en exclusiva la revista People a partir de sus declaraciones durante el estreno de The Winter's Tale en Nueva York, Kate Walsh ha hablado sobre cómo vivió su reciente regreso a la serie en el episodio de la temporada 22 emitido el pasado 29 de enero, titulado Strip That Down.

En el episodio, Addison convence a su excuñada, Amelia (Caterina Scorsone), para que interrumpa su año sabático y la ayude con una consulta sobre una embarazada. También le confiesa a Amelia sus problemas matrimoniales.

Al ser preguntada sobre las sensaciones de estar de nuevo en el set, la intérprete declaró que "Es como si volviera a integrarme como un pececito en el agua".

Kate Walsh en Anatomía de Grey | ABC Signature

La artista también quiso destacar el enorme impacto cultural del drama médico y el trabajo de su equipo directivo: "¡Dios mío, es tan icónico! No tengo palabras. Estoy tan emocionada por todos los que participan en la serie, por los guionistas y por Meg Marinas. Que siga adelante y que a los fans les encante tanto. Es realmente emocionante".

La presencia de Walsh como estrella invitada en la última temporada se suma a sus anteriores participaciones en las temporadas 18 y 19, consolidando su estatus de veterana dentro de la franquicia tras haber encabezado entre 2007 y 2013 la serie derivada Private Practice.

Tras su aparición en la temporada 19, Walsh habló sobre su regreso como Addison, uno de los personajes favoritos de los fans, durante una visita al programa The Kelly Clarkson Show.

"Es increíble estar de vuelta", dijo en aquel momento. "Pero los actores más jóvenes, que son los nuevos becarios, crecieron viendo la serie. Es como, '¡Oh, hola!' Es gracioso ser la veterana del programa. Son tan guapos, todos ellos son unos actores fantásticos".