Chris Evans habla por primera vez sobre su paternidad y asegura que "las prioridades han cambiado un poco"

Chris Evans está disfrutando al máximo de su vida familiar tras haberse convertido en padre por primera vez el pasado mes de octubre de 2025 junto a su pareja Alba Baptista.

Durante un encuentro en la Fan Expo de Boston, el intérprete se ha sincerado sobre el vuelco que han dado sus objetivos profesionales: "Ahora tengo una hija. Ahora necesitas una muy buena razón para querer ir a trabajar. Ya sabes, las prioridades han cambiado un poco".

La pareja, que mantiene su vida privada alejada del foco mediático desde que se les vinculó en 2022 y se casaron en 2023, bautizó a la pequeña como Alma Grace Baptista Evans.

A pesar de haber reducido de forma considerable sus compromisos cinematográficos para centrarse en su hogar, Evans retomará su emblemático papel de Steve Rogers en la esperada película Los Vengadores: Doomsday, cuyo estreno en cines está fijado para el próximo 18 de diciembre.

En una entrevista exclusiva previa concedida a Entertainment Weekly durante la Comic-Con de San Diego, el actor reveló que recibió "al menos una docena de propuestas" para su regreso al Universo Cinematográfico de Marvel a lo largo de ocho años antes de finalmente aceptar volver.

"Todos eran maravillosos. Simplemente nunca me sentí del todo bien", explicó Evans. "Y uno empieza a pensar que tal vez ese sea el momento de caducidad, sea lo que sea, tal vez no esté bien porque simplemente no está bien".

Chris Evans como Capitán América y Chris Hemsworth como Thor en Vengadores: Doomsday | Marvel

El punto de inflexión para su vuelta se produjo al enterarse de la implicación de Robert Downey Jr. en la película encarnando al Doctor Doom. Según explicó el propio Evans: "Pensé: 'Uy, uy. ¿Qué significa esto?'. Y de repente todo encajó. El codirector de Doomsday, Joe Russo, me presentó la idea, y Downey estaba de vuelta. De repente… fue como: 'Esto es todo'".

No obstante, al ser preguntado por la continuidad de su personaje tras este proyecto, el intérprete se mostró cauteloso sobre mantener de forma prolongada su traje de Capitán América: "Supongo que nunca se sabe, pero desde luego no estoy dispuesto a volver a meterme en líos sin más, porque creo que todos aquí son valiosos con su papel en el universo. Esto se ha ganado su lugar a lo largo de mucho tiempo. No conviene alterarlo".