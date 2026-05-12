Hayden Panettiere responde a las acusaciones de que "abandonó" a su hija de 11 años

Hayden Panettiere ha decidido romper su silencio ante las constantes críticas que cuestionan su papel como madre.

Durante una reciente entrevista en el podcast On Purpose, la intérprete de 36 años ha rechazado tajantemente las acusaciones de haber "abandonado" a su hija de 11 años, Kaya, fruto de su relación con el exboxeador Wladimir Klitschko.

Con una honestidad desgarradora, la actriz confesó: "Me rompe el corazón pensar que alguien pueda creer que yo entregaría a mi hija y estaría bien con eso".

"Durante años, se convirtió en un círculo vicioso horrible de lucha contra la depresión, la ansiedad, el alcoholismo, el abuso de sustancias y mi intento constante de encontrar el camino de regreso", añadió.

La situación de la custodia ha sido un tema recurrente y doloroso para la actriz. En su momento, Panettiere explicó que se sintió acorralada al tener que firmar la custodia total a favor de su expareja.

Wladimir Klitschko y Hayden Panettiere | Getty Images

Sobre aquel momento, Hayden relata: "Fue un shock, lo más desgarrador que he tenido que hacer". La pequeña se trasladó a Ucrania cuando apenas tenía dos años, un entorno donde su familia paterna son iconos públicos.

"Ella ya estaba allí en un país donde su tío es alcalde y son iconos. Es un país de dominio masculino, y no había mucho que yo pudiera hacer", afirmó en su momento la actriz.

A pesar de los años de separación física, Panettiere asegura que hoy mantienen una relación "intensa" e "increíble". "Cuando finalmente recuperé la salud, sentí que habría sido injusto y egoísta de mi parte intentar alejarla de la vida que ella misma había creado", remarcó la actriz de Nashville.

No obstante, en el pasado no ocultó su preocupación por el bienestar emocional de la menor, llegando a relatar: "Kaya está yendo por ahí preguntándole a otras mujeres si las puede llamar Mami. Eso es un grito de ayuda".

Hayden Panettiere en Nashville | ABC Network

Actualmente, Hayden afirma que viaja todo lo que puede para verla y habla mucho con ella por FaceTime. Y se centra en recalcar que la pequeña "de ninguna manera se siente abandonada".

Con este testimonio busca aclarar lo que ella considera una idea errónea sobre su pasado, recordando que fue ella misma quien buscó ayuda para superar sus adicciones y poder estar presente en la vida de su hija.

Panettiere, de esta manera, intenta cerrar un capítulo de especulaciones sobre su relación madre-hija y demostrar que su prioridad siempre ha sido el bienestar de su hija Kaya.