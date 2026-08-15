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Nicole Kidman detalla sus fiestas Ibiza con peluca para poder bailar sin ser reconocida: "La necesito"
Nicole Kidman ha desvelado lo que hace durante sus vacaciones en Ibiza y cuando sale de fiesta en modo incógnito tras su divorcio de Keith Urban.
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Nicole Kidman tiene una particular estrategia para disfrutar de una noche de fiesta sin que su fama se convierta en un inconveniente. La actriz ha contado en una entrevista con British Vogue cómo son sus noches en Ibiza y ha revelado que, en ocasiones, recurre a unos trucos para pasar desapercibida y bailar sin preocuparse.
La intérprete, que estrenará Prácticamente magia 2 próximamente, ha pasado buena parte del verano recorriendo Europa, con paradas en Londres, Ibiza, París y Portofino. Al ser preguntada por cómo es una noche de verano para ella en la isla española, Kidman ha asegurado que puede ser una cena tranquila o terminar bailando hasta altas horas de la madrugada.
"Es una pequeña cena o es una rave", ha explicado la actriz. "O estoy jugando al Scrabble o estoy fuera. Es así de sencillo".
"Cena a las 10:30 de la noche, discoteca a la 1 de la madrugada. Me pongo gafas. A veces me pongo una peluca para disimular, una peluca oscura, y entonces puedo bailar. Mientras esté rodeada de gente —es decir, me llevo gente conmigo— estoy bien. Lo necesito", ha detallado su rutina para salir de fiesta.
"Soy sigilosa. Se me da bien entrar y salir de cualquier sitio sin que me dé cuenta", ha añadido la actriz.
No es la primera vez que Kidman habla de su afición por las raves. Ya en 2024 reconoció a People que no se considera una persona especialmente habitual de las discotecas, pero que disfruta enormemente bailando y perdiéndose entre la gente durante una noche de fiesta.
De hecho, su verano europeo dejó algunas anécdotas como durante su estancia en Portofino, donde la actriz terminó "inexplicablemente" sobre el escenario junto a una banda, tocando la pandereta. También acudió a Wimbledon para presenciar la final masculina del torneo de tenis.
Las declaraciones llegan en un momento especialmente importante para Nicole Kidman, que también ha reflexionado en la entrevista sobre su vida después de su separación de Keith Urban.
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