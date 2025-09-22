Las palabras de amor de Millie Bobby Brown a su marido Jake Bongiovi en su aniversario y tras ser padres: "Mamá y papá"

Millie Bobby Brown vive su vida feliz al lado de Jake Bongiovi con el que se daba el "sí, quiero" en una espectacular boda en Italia hace un año, el 21 de septiembre de 2024.

Desde entonces, la vida de la actriz de StrangerThings ha dado un giro radicalsobre todo tras convertirse en padres. Este verano descubrimos que Millie y Jake habían adoptado a una niña, la primera hija del matrimonio.

Ahora, con motivo de su primera aniversario de boda Millie ha dedicado estas palabras de amor a su esposo en Instagram junto a una foto del enlace: "1 año de casados. Me encanta ser tu esposa".

En el post que ha compartido en Instagram ha dejado un comentario desde la marca de la actriz, Florence bymills, donde escriben: "mamá y papá".

Por su parte, Jake también ha felicitado a su mujer en Instagram con este mensaje: "Un año en los libros, muchos más por delante. Te quiero muchísimo, mi bella esposa. Feliz aniversario".

A lo que Bobby Brown ha contestado: "Te amo infinitamente jakey".

Por el momento no han hablado abiertamente de su paternidad, ni han revelado el nombre de su bebé. manteniéndolo todo en privado.