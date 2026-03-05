Lanterns apaga el color del universo DC de James Gunn en su primer tráiler: Así es el thriller que se inspira en True Detective

James Gunn llegó al universo DC para rediseñar desde cero todo lo construido hasta el momento por Zack Snyder. Lo hizo sustituyendo radicalmente la solemnidad de El hombre de acero por la luz y el discurso de la esperanza de su Superman. Un cambio que se ganó numerosos detractores en redes sociales, pero también el aplauso de la crítica y la taquilla con su estreno en cines el pasado verano.

Superman | Warner Bros.

El humor es un sello propio del director, quien ya dejara claro su estilo personal en la trilogía de Guardianes de la Galaxia. La comedia y lo emotivo se dan la mano en la mayoría de sus proyectos y, hasta la fecha, esta ha sido la línea narrativa de sus producciones con DC. Una tendencia que está a punto de cambiar con la llegada de Lanterns en agosto de 2026.

La serie de HBO quería desde un principio inspirarse en uno de los thrillers más impactantes de la historia moderna de la televisión: True Detective. En su primera entrega, esta serie relataba de forma oscura y profunda la resolución de un caso en Luisiana, mostrando una cara B de Estados Unidos que poco o nada tiene que ver con la luz o la esperanza. Un contraste directo con lo visto hasta el momento en el universo de Gunn y que ahora, con la publicación del primer tráiler, se ha hecho más visible que nunca.

Aaron Pierre en Lanterns | HBO Max

La pieza promocional muestra a los dos protagonistas recorriendo el corazón estadounidense; aunque no hay rastro ni de Matthew McConaughey ni de Woody Harrelson. En su defecto, serán Kyle Chandler y Aaron Pierre, maestro y aprendiz respectivamente, los encargados de dar vida a estos personajes policiales intergalácticos. Kelly MacDonald (Boardwalk Empire) también hace acto de presencia en el tráiler, dando vida a una sheriff con muy pocas ganas de colaborar con los Green Lanterns en cuestión.

Kelly MacDonald en Lanterns | HBO Max

Si bien la trama todavía sigue siendo un misterio, este adelanto ambienta la historia en un pueblo asolado por una misteriosa amenaza. "Nuestro trabajo es proteger a la gente", dice el personaje de Pierre; dispuesto a combatir tantos villanos como sea necesario. Sin embargo, estos villanos no vienen del espacio exterior, sino de las entrañas de lo peor del ser humano, como bien sucedía en True Detective. Y quizás esta sea la principal fortaleza de Lanterns: huir de la ciencia ficción en la medida de lo posible para construir un relato sórdido y cargado de violencia.

Traje Green Lantern en Lanterns | HBO Max

No hay que olvidar que los superpoderes estarán presentes en la serie. Pero, como bien indica el protagonista encarnado por Chandler, "es el único humano" de los Green Lanterns y esta humanidad será el cimiento de la trama construida.

Ya conocimos a un Green Lantern en el nuevo universo de Gunn: Nathan Fillion, estrella secundaria de Superman. El actor está confirmado para esta serie; sin embargo, teniendo en cuenta el tono actual de la producción, todo apunta a que será un mero cameo como sucedió en Peacemaker.

Las cartas ya están sobre la mesa y, en plena odisea de cambio de mandos en Warner Bros., esta serie podría marcar un punto de inflexión en el futuro de la franquicia DC. No obstante, teniendo en cuenta la buena recepción del tráiler en redes, es muy probable que, anillo verde en mano, consiga volar tan alto como sus protagonistas.