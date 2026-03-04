Ryan Gosling revela el crucial papel que tuvieron sus hijas en su próxima película

Ryan Gosling se encuentra actualmente promocionando Project Hail Mary, su nueva película de ciencia ficción en la que interpreta a un profesor enviado al espacio para salvar a la humanidad. El proyecto ya había llamado la atención recientemente cuando Eva Mendes lo felicitó por San Valentín con una camiseta de la película, y ahora el actor ha revelado un detalle familiar sobre el rodaje.

En la historia, el personaje de Gosling descubre en medio del espacio que no está solo y acaba conociendo a un extraterrestre llamado Rocky, con quien desarrolla una conexión inesperada.

En una entrevista con People, el actor ha explicado que rodar esas escenas no siempre era sencillo, especialmente cuando tenía que interactuar con un personaje que no estaba físicamente presente en el set. Fue entonces cuando sus hijas, Esmeralda Amada, de 11 años, y Amada Lee, de 9, decidieron intervenir de forma improvisada para ayudarlo durante el proceso.

"A veces, cuando estaba trabajando y necesitaba cambiar las cosas o lo que fuera, mis hijas venían y yo tenía un auricular en el oído y hablaban por Rocky, así que podía hablarles como Rocky", ha explicado Gosling.

El actor ha añadido que algunas de las reacciones que aparecen en la película nacieron precisamente de esos momentos compartidos con ellas: "Hay momentos en la película en los que me río o simplemente me siento tan encantado con él, que es como si fueran mis hijas quienes me hablan y me ayudan".

Aunque en la versión final la voz del extraterrestre Rocky pertenece al actor James Ortiz, Gosling asegura que sus hijas también participaron en el proceso creativo viendo distintas versiones del montaje: "Han visto muchos cortes de esta película. Me han dado muchas notas".

Incluso durante las pruebas de vestuario aportaron su opinión: "Cuando me estaba probando ropa para el personaje, mi hija vino y me dijo: 'Estás elegante con gafas'. Y yo le dije: 'Necesito verme elegante con esto, así que te lo agradezco'".

La anécdota muestra cómo la familia del actor también ha estado presente durante el proceso de creación de la película, que adapta la novela de Andy Weir y que se perfila como uno de los grandes proyectos de ciencia ficción de los próximos años.