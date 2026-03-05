El vestido de la venganza de Lilly Allen con los recibos David Harbour a sus amantes en su concierto más polémico

Los rumores de la separación de Lily Allen y David Harbour se remontan a principios del pasado año, cuando la cantante habría pillado a su marido en aplicaciones de citas. Un primer conflicto que no tardó en traducirse en un divorcio oficial entre ambos, poniendo punto final a una relación que comenzó en 2019.

Meses más tarde, Allen publicaba su nuevo álbum de estudio West End Girl. El tracklist pronto se interpretó como un estallido artístico en contra del actor, con letras muy reveladoras sobre los principales problemas en el matrimonio. Incluyendo, como no podía ser de otra manera, las infidelidades por parte del protagonista de Stranger Things.

David Harbour y su mujer Lily Allen | Getty

Si bien últimamente parecía que el fuego había aminorado, la cantante acaba de demostrar que está muy lejos de apagarse. Y es que Allen se encuentra en plena gira del álbum y, en uno de sus últimos conciertos, ha dejado un recado tan claro como visible a su expareja.

Ha sido durante el show en el Glasgow Royal Concert Hall de Escocia, concretamente durante su interpretación del tema 4chanStan. Mientras ponía voz a la canción, la artista desplegaba una larga tela diseñada con recibos de compras que, como bien indica la letra, su (no tan hipotética) pareja hacía para regalar a sus amantes. "Revisé el cajón de tu mesita de noche", dice en sus primeros acordes, dejando frases como "nunca había estado en Bergdorf, pero llevaste a alguien de compras allí el 24 de mayo" o "le compraste un bolso, no era barato".

Así, a medida que avanza la canción, Allen se va envolviendo en esta tela para convertirla en parte de su vestuario. Poco después, se acerca a una nevera situada en el escenario, la abre y, de su interior, saca una segunda tela; esta vez con sus propias letras impresas en ella.

Por su parte, David Harbour ha protagonizado varias polémicas desde su divorcio. Sin embargo, tras el final de Stranger Things, el actor tiene nuevos proyectos entre manos, alejado ya presuntamente por completo de su exmujer.

Sea como sea, la gira de Lily Allen está sirviendo para demostrar la gran artista que es, llevando su West End Girl por todo el mundo y haciendo de cada show un verdadero espectáculo donde se combina lo musical y lo interpretativo.