Woody Harrelson confiesa que quería "dar un puñetazo en la cara" a Matthew McConaughey: "Estaba muy cabreado"

True Detective fue una auténtica revolución para la pequeña pantalla. Un thriller que llevaba dos grandes estrellas del séptimo arte al formato serie, manteniendo al pie de la letra el lenguaje cinematográfico y así lograr cautivar a millones de espectadores por todo el mundo.

Puede que el resto de las entregas no supiera mantener la línea marcada con la primera temporada; sin embargo, el recuerdo de Matthew McConaughey y Woody Harrelson es suficiente como para que True Detective se considere una de las mejores series de la historia.

Woody Harrelson y Matthew McConaughey en True Detective | HBO Max

Ambos intérpretes comparten una bonita amistad y han tenido múltiples apariciones públicas en las que lo demuestran. Ahora bien, tal y como ha revelado el propio Harrelson, el rodaje puso a prueba este afecto.

"Es un actor del método", comenta Harrelson: "Cuando rodábamos, era Rust Cohle". Y es que McConaughey sigue la escuela del método, consistente en meterse en el personaje el 100% del tiempo. Si es un adorable galán, como sucedía en sus comedias románticas del pasado, no pasa nada. Pero Cohle, de adorable, más bien poco.

"Muchas veces quise darle un puñetazo en la cara", continúa el actor en el podcast Where Everybody Knows Your Name: "Estaba muy cabreado con él porque no salía de su personaje".

Por su lado, McConaughey recordó su tiempo compartido con Harrelson en el set. "Estábamos a punto de empezar a rodar y estábamos ensayando. Yo estaba como si fuera Rust Cohle, un poco estoico", comenta la estrella de Dallas Buyers Club: "Woody me dijo: Oye, necesito hablarte de algo. Me dijo: Tú y yo, McConaughey, trabajamos pasándonos la pelota continuamente. Tío, así somos nosotros. Es dramático, pero también es comedia".

Bien es cierto que esta complicidad queda perfectamente reflejada en la serie. Así, fue Harrelson el responsable de introducir algo de comedia en una producción que rezuma solemnidad con cada plano: "Recuerdo haberle dicho a McConaughey antes de empezar a rodar: Oye, la gente espera reírse con nosotros. Tenemos que hacer algunos chistes. Él solo respondió: Mmm, sí".

Woody Harrelson y Matthew McConaughey, en ‘True Detective’ | laSexta.com

La serie fue un rotundo éxito por incontables razones. La solidez del guion, la impecable fotografía, el ritmo frenético de su plano secuencia... No obstante, pocos aspectos destacan tanto como la interpretación de sus protagonistas.

Algo que, de no haber sido por la paciencia de Harrelson, podría haber terminado de una manera muy diferente. Aunque, al menos, el puñetazo no se lo habría llevado McConaughey, sino Rust Cohle.