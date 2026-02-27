Netflix se retira de la batalla por Warner Bros y deja el camino despejado a Paramount

Netflix ha abandonado la guerra que mantenía con Paramount Skydance para hacerse con Warner Bros. Discovery (WBD) tras haber tomado la decisión de no mejorar su oferta, según ha anunciado la compañía en un comunicado.

La empresa ha explicado que, con el precio requerido para igualar la última oferta de Paramount, el acuerdo que tenía con Warner Bros "ya no es financieramente atractivo", por lo que ha declinado ofrecer las mismas cantidades que Paramount, que esta misma semana mejoró su oferta.

De hecho, debido a la mejora de la oferta de Paramount, Netflix recibió una notificación de Warner Bros en la que se le indicaba que su consejo de administración había determinado que la última propuesta de Paramount "constituía una propuesta superior", según los términos del acuerdo de fusión existente entre Warner Bros y Netflix.

Los directores generales de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, han afirmado que la transacción que se negoció con Warner Bros "habría creado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria".

"Sin embargo, al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que rechazamos igualar la oferta de Paramount Skydance", han añadido.

Ambos empresarios han dado las gracias a Warner Bros y a su consejo de administración "por llevar a cabo un proceso justo y riguroso".

"Creemos que habríamos sido buenos administradores de las marcas icónicas de Warner Bros y que nuestro acuerdo habría fortalecido la industria del entretenimiento y preservado y creado más puestos de trabajo en el sector de la producción en Estados Unidos. Sin embargo, esta transacción siempre fue algo deseable al precio adecuado, no algo imprescindible a cualquier precio", han subrayado en una declaración conjunta.

Sarandos y Peters han afirmado además que el negocio de Netflix es "sólido, fuerte" y está creciendo de forma orgánica, impulsado por su programación y su servicio de streaming. "Este año, invertiremos aproximadamente 20.000 millones de dólares en películas y series de calidad y ampliaremos nuestra oferta de entretenimiento. En consonancia con nuestra política de asignación de capital, también reanudaremos nuestro programa de recompra de acciones", han recalcado.

Esta misma semana, Paramount elevó a 31 dólares en efectivo por acción el precio para comprar el 100% de su rival Warner Bros, frente a los 30 dólares de su oferta anterior. Por su parte, Netflix ofrecía 27,75 dólares en efectivo para hacerse con los estudios y el negocio de streaming de WBD.

En concreto, la nueva oferta que formuló Paramount esta semana incluye un aumento del precio de compra a 31 dólares en efectivo por cada acción de WBD, más una comisión de demora diaria equivalente a 0,25 dólares por trimestre a partir del 30 de septiembre de 2026, así como una comisión regulatoria de 7.000 millones de dólares (5.942 millones de euros) que Paramount deberá pagar en caso de que la transacción no se concrete por cuestiones regulatorias.

Asimismo, la nueva propuesta contempla el pago por parte de Paramount de la comisión de rescisión de 2.800 millones de dólares (2.377 millones de euros) que WBD debería pagar a Netflix para rescindir el acuerdo de fusión entre ambas empresas.