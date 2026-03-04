La hija de Martin Short, Katherine Short, fruto de su matrimonio con la actriz Nancy Dolman, fue encontrada muerta a los 42 años la semana pasada en su vivienda de Hollywood Hills.

Ahora, se ha hecho pública la causa del fallecimiento después de que saliera a la luz su certificado de defunción.

Según el documento emitido por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y recopilado por TMZ, Katherine murió a causa de una herida de bala autoinfligida en la cabeza.

Tras el hallazgo del cuerpo, agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles y efectivos del Departamento de Bomberos acudieron al domicilio después de recibir un aviso. En el interior de la vivienda encontraron a Katherine sin vida, y fuentes cercanas ya señalaron entonces que se trataba de un suicidio. El certificado también indica que el cuerpo de Katherine fue posteriormente incinerado.

Las autoridades informaron además de que fue encontrada detrás de una puerta cerrada con llave dentro de la casa y que en el lugar se halló una nota, cuyo contenido no ha sido revelado públicamente. Un amigo cercano explicó que su comportamiento en los días previos parecía normal y que no había mostrado señales evidentes de que pudiera hacerse daño.

Martin Short y su hija Katherine | Gtres

Desde la muerte de su hija, Martin Short se ha mantenido alejado de la vida pública. Según varias informaciones, el actor ha cancelado algunos espectáculos de comedia que tenía programados junto a Steve Martin durante el fin de semana y tampoco acudió a los Actor Awards, donde estaba nominado a mejor actor en una serie de comedia.

La noticia ha provocado numerosas muestras de apoyo hacia el actor y su familia, que atraviesan un momento especialmente difícil tras la pérdida.