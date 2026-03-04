¿Será el final de Outlander como el del libro? Caitriona Balfe y Sam Heughan no saben cómo termina la serie pero será "agridulce"

Outlander se estrenaba en el año 2014 dándonos a conocer a Caitriona Balfe y Sam Heughan como Claire y Jamie Fraser, los protagonistas de la serie basada en la saga de libros de Diana Gabaldón.

Hasta la fecha se han publicado 9 de los 10 libros que completan la historia pero la serie acaba con su temporada 8 que se estrena el 6 de marzo. Por lo que no hay un final publicado como tal en el que basarse.

Por ello, muchos fans se preguntan si la ficción terminará como la autora finalizará los libros. Los productores ejecutivos Matthew B. Roberts y Maril Davis han hablado con EW sobre esto: "Lo que queremos es una temporada de Outlander realmente auténtica ", empieza diciendo. "No pretendíamos que cada episodio fuera un episodio muy especial de Outlander. Quería que esto encajara plenamente con la serie, y creo que lo hemos conseguido".

"Es difícil terminar la serie de televisión antes de que concluya la serie de libros. Creo que, sea cual sea el final, será agridulce", explica haciendo referencia al caso de Juego de Tronos, serie que también tuvo que terminar antes de que se publicaran los libros finales. "Nunca vas a complacer a todo el mundo", dice Roberts.

Para luego añadir que a quien querían contentar principalmente es a la autora, Diana Gabaldón, quien ha estado desde el principio de la serie muy involucrada en el proyecto.

"Hemos llegado a un final que, creo, es muy satisfactorio y espero que sirva como nuestra carta de amor a Outlander ", dice Davis.

Muy pocos son entonces los que conocen cómo termina Outlander. De hecho, ni si quiera sus protagonistas, Caitriona Balfe y Sam Heughan saben con certeza cómo acaba la serie ya que se grabaron varios finales para evitar spoilers.