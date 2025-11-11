V de Vendetta se convertirá en una serie con James Gunn al mando del proyecto

"Recuerden, recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora de evocarla sin dilación": Así narraba Natalie Portman las palabras escritas por Alan Moore en la adaptación cinematográfica de V de Vendetta de 2005.

Han pasado más de 20 años desde entonces y la máscara de este justiciero sigue siendo un símbolo de la revolución. La mismísima agrupación hacker de Anonymous la hizo propia y, Halloween tras Halloween, siempre hay alguien que aprovecha para disfrazarse del personaje (aunque no son pocos los que terminan con una careta de Dalí por error).

Natalie Portman en V de Vendetta | Warner Bros.

El comic original pertenece al sello DC, aunque poco o nada tienen que ver con los superhéroes a los que estamos acostumbrados. Se trata de una reivindicación anarquista en la que la lucha contra el poder va más allá de los payasos enajenados o los aliens con fuerza sobrehumana.

Sin embargo, James Gunn no parece estar dispuesto a renunciar a los derechos de esta novela gráfica. Y es que el director actual de DC tiene previsto crear una serie de V de Vendetta para HBO Max.

V de Vendetta | © 2005 Warner Bros. Entertainment Inc.

Con Pete Jackson en la escritura, creador de Chico de algún lado (no confundir con Peter, responsable de El señor de los anillos), y con Gunn en la producción ejecutiva, la serie está en plena fase de desarrollo creativo; tal y como ha informado Variety.

Por el momento, ni la cadena ni Warner Bros. han hecho declaraciones al respecto. Aunque la noticia ya está dando la vuelta al mundo y generando todo tipo de reacciones entre los fans.

Alan Moore solo tiene palabras negativas para la película, por mucho que actualmente sea un icono de la cultura pop. Quizás, esta producción se convierta en una oportunidad redentora para el escritor. Pero, si tenemos en cuenta lo mucho que criticó la serie de Watchmen (cómic que también escribió y HBO reinventó), lo más probable es que esto jamás suceda.

V de Vendetta | Warner Bros.

La jugada de James Gunn ha sido imprevisible, ya que parece alejarse de la línea narrativa que ha mantenido hasta el momento. Y es que, al igual que The Batman de Matt Reeves, todo apunta a que esto estaría fuera del universo de Superman.

Sea como sea, V de Vendetta es una de las grandes obras de la novela gráfica y una cinta amada por millones de personas por todo el mundo. Una serie en una de las mejores épocas de la televisión podría ser el formato perfecto para que las nuevas generaciones conozcan el poder de los ideales y de la venganza, al ritmo de Tchaikovsky, explosiones y fuegos artificiales.