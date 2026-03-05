Gillian Anderson cobraba la mitad que a David Duchovny en Expediente X y critica la brecha salarial: "Sigue siendo un problema"

Gillian Anderson, conocida por interpretar a Dana Scully en Expediente X y a Jean Milburn en Sex Education, ha reflexionado sobre la brecha salarial de género en Hollywood tras más de 40 años trabajando en la industria. La intérprete, ganadora de un Emmy y un Globo de Oro, asegura que la desigualdad sigue siendo una realidad incluso para actrices consolidadas.

Durante su participación en el podcast Great Chat Show de Josh Smith, Anderson ha explicado que en los últimos años volvió a enfrentarse a una situación que creía superada: "Creo que durante mucho tiempo no quise la responsabilidad de ser un modelo a seguir ni que me etiquetaran como tal".

La actriz recuerda que durante años pensó que hablar de igualdad salarial ya era "una noticia desfasada", hasta que volvió a experimentar la desigualdad en primera persona: "Sentí que después de un tiempo hablar de igualdad salarial, hablar del efecto Scully… En cierto punto, me pareció una vieja desfasada".

"Y no fue hasta que me ofrecieron un porcentaje mucho menor que a mi coprotagonista masculino que de repente pensé: 'En realidad, necesito hablar de esto porque sigue siendo un problema y no me había dado cuenta'", ha añadido la actriz.

Anderson ya había revelado anteriormente que, cuando Expediente X regresó como miniserie en 2016, inicialmente le ofrecieron solo la mitad del salario que recibiría su compañero de reparto, David Duchovny, quien interpretaba al agente Fox Mulder: "Me impactó muchísimo. Teniendo en cuenta todo el esfuerzo que había hecho para conseguir un salario justo", declaró entonces a The Hollywood Reporter.

Gillian Anderson en Expediente X | 20th Television

La actriz también recordó que durante los primeros años de la serie original tuvo que luchar por condiciones de igualdad en el set. Según contó, el estudio llegó a exigir que su personaje apareciera varios pasos por detrás de Duchovny en determinadas escenas durante las primeras temporadas.

"Solamente puedo imaginar que al principio querían que yo fuera la compañera. O que de alguna manera tal vez era un cambio suficiente simplemente ver a una mujer teniendo este tipo de intercambio intelectual con un hombre frente a la cámara", señaló Anderson sobre aquella decisión.

Gillian Anderson y David Duchovny en Expediente X | 20th Television

Con ironía, la actriz añadió: "¡Seguramente el público no podría soportar verlos caminar uno al lado del otro!".

A pesar de esas dificultades, Anderson logró cerrar la brecha salarial durante las nueve temporadas originales de la serie y se convirtió en uno de los rostros más icónicos de la televisión de los años 90, además de consolidar una carrera que la ha llevado a participar en numerosos proyectos en cine y televisión.