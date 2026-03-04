Christina Applegate revela que tuvo anorexia y se "mataba de hambre" durante Matrimonio con hijos: "Me castigaba a mí misma"

Christina Applegate, la actriz que recientemente ha sido noticia por sus problemas de salud provenientes de su diagnostico de esclerosis múltiple, ha detallado ahora cómo vivió su lucha contra la anorexia mientras interpretaba a Kelly Bundy en la popular comedia Matrimonio con hijos, emitida entre 1987 y 1997.

En sus nuevas memorias, You With the Sad Eyes, la actriz recuerda que la presión por mantener una determinada imagen durante el rodaje del sitcom la llevó a desarrollar una relación muy poco saludable con la comida.

En el libro, Applegate explica hasta qué punto restringía su alimentación: "Si tenía que comer algo tan calórico como un bagel, lo cortaba y quizá me comía la mitad, o la mitad de la mitad. Esa era mi ingesta de alimentos para todo un día".

La intérprete también admite que, en ocasiones, se castigaba a sí misma evitando comer por completo: "A veces me castigaba y no comía nada. Era talla 0, y los encargados de vestuario de Matrimonio con hijos a menudo tenían que arreglarme la ropa. Era hueso, hueso, hueso. Por aquel entonces bromeaba diciendo que si los huesos de mi cadera no eran lo primero que entraba en una habitación, tenía sobrepeso".

Christina Applegate recibe su estrella en el Paseo de la Fama | Getty

Según explica en el libro, la presión estética del personaje influyó directamente en su comportamiento: "Me metí en un agujero con ese personaje. Tenía que estar delgada", señala, recordando que el vestuario que debía usar hacía que se obsesionara aún más con su peso.

"Tenía una visión de la ropa específica que quería que usara, y para usar esa ropa tuve que ahondar aún más en mi trastorno alimentario", escribe Applegate.

'Matrimonio con hijos' | Agencias

Con el paso del tiempo, Applegate asegura que su visión sobre aquella etapa ha cambiado: "Veo todo esto ahora y me da vergüenza ajena. la serie era, sin duda, exagerado y lascivo, y hoy en día no tendría ni la más remota posibilidad de hacerse".

En sus memorias, la actriz también incluye extractos de su diario personal de aquella época, en los que reflejaba su obsesión con el peso: "Estoy bajando de peso, pero no lo veo. Aunque me estoy obsesionando con ello. No vomito la comida ni nada. Pero me da miedo comer… Quiero cambiar mi apariencia por completo. Ya no me gusta mirarme", escribió siendo adolescente.

Las memorias de Applegate repasan distintos momentos de su vida personal y profesional, y ofrecen una mirada íntima a los desafíos que enfrentó durante sus años de mayor fama, incluida la presión que sintió siendo una joven estrella de televisión en uno de los sitcoms más populares de la época.