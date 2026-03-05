Jamie Lee Curtis anuncia por sorpresa el final de The Bear: "No sé si la he cagado por completo"

The Bear llegó en 2022 para encender el fuego de las cocinas con una furia nunca antes vista en la pequeña pantalla. Una serie en la que el espectador es puesto a prueba de principio a fin, envolviéndolo en un ritmo frenético que le impide respirar en paz para únicamente ser capaz de seguir las órdenes de unos protagonistas tan bien escritos como interpretados.

Con cuatro temporadas ya servidas, se ha alzado con nada menos que 12 premios Emmy y 5 Globos de Oro. Unos galardones que son a la televisión lo que las estrellas Michelin son a la hostelería. Y es que entre los estrechos pasillos de su restaurante se esconden sabores que, a pesar de siempre competir en la categoría de comedia, demuestran que estamos ante uno de los dramas mejor construidos de los últimos años. Una delicia milimétricamente diseñada que combina sus ingredientes como solo los maestros de la alta cocina saben.

Carmy y Sydney en 'The Bear' | Disney+

Ahora bien, toda producción debe encontrar su final si no quiere pasarse con el punto de cocción. Por eso, The Bear está a punto de decir adiós de manera definitiva a sus fans. O, al menos, así lo ha confirmado Jamie Lee Curtis frente a las cámaras.

La protagonista de Halloween incendió los rumores en redes sociales al publicar una foto del fin de rodaje de la temporada 5. Junto a la imagen, escribió un texto de lo más revelador: "¡Terminó con fuerza! Rodeada de un equipo extraordinario, un grupo de guionistas, productores y compañeros de escena en la serie que creó Chris Storer, completamos la historia de esta extraordinaria familia de la que todos nos hemos enamorado. Pude terminarla con mi osito Berzatto".

Así, la idea de que esta nueva entrega iba a ser la última cogió fuerza. Sin embargo, Curtis no se ha quedado ahí y ha querido confirmar de manera literal la despedida. Algo que, en su manera de ver las cosas, no habría sido ninguna revelación.

"¡Todos han confirmado que la serie termina!", ha dicho la actriz en la presentación de su nueva producción, Scarpetta: "Creo que todo el mundo entendió que era la última temporada de la serie". Tras estas palabras, Curtis no puede evitar dudar sobre si ha metido la pata al dar dichas declaraciones: "Si no es así, la habré cagado por completo".

Jamie Lee Curtis no es protagonista de la serie; no obstante, es una secundaria de lujo que cada vez que hace acto de presencia deja una huella imborrable. Un huracán interpretativo que, con la fuerza del guion, eleva sus episodios al sobresaliente. Aquella cena de Navidad en la temporada 2 es ya historia de la televisión.

Por el momento, el resto del reparto no se ha pronunciado al respecto. Aunque si alguien de la talla de Curtis hace un anuncio como este, más vale tomárselo al pie de la letra. Por lo que, después de cinco temporadas, The Bear pondrá punto final a su historia. Momento en el que los espectadores solo tendrán una cosa más por decir: "Thank you, chef".