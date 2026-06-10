Kit Harington confiesa cómo han sido las "asquerosas" escenas de sexo con "su hermana" Sophie Turner: "Lo hicimos"

Kit Harington y Sophie Turner, quienes alcanzaron la fama mundial interpretando a los hermanos Jon Snow y Sansa Stark en la icónica serie de HBO Juego de Tronos, han vuelto a coincidir en la gran pantalla.

Sin embargo, su reencuentro en la película de terror gótico The Dreadful ha estado marcado por un drástico y perturbador giro en su relación interpretativa según ha confesado en una entrevista a Variety.

En esta ocasión, los actores han tenido que dejar atrás su pasado fraternal para filmar intensas secuencias de pasión, una experiencia que el propio Harington ha calificado como extraña y profundamente incómoda debido a la inmensa confianza y el trasfondo casi familiar que comparte con la actriz.

Sophie Turner y Kit Harington en Juego de Tronos | HBO

La propuesta de trabajar juntos nació de la propia Sophie Turner, quien ejerce también como productora de la película ambientada en la Guerra de las Rosas en el siglo XV. Al leer el guión, la actriz pensó de inmediato en su antiguo compañero, olvidando por completo repasar los detalles más subidos de tono de la trama.

El propio Kit Harington ha desvelado cómo reaccionó en el momento en que recibió la oferta y descubrió el contenido de las páginas: "Me envió el guion y le dije: 'Sophie, hay muchas escenas en las que todos tenemos sexo', pero ella no lo había visto. Simplemente dijo: 'Sí, Kit sería ideal para este papel'".

El actor, que siempre ha visto a Turner como una hermana pequeña, no dudó en advertirle mediante un mensaje sobre lo incómodo de la situación: "Sí, me encantaría, pero esto va a ser jodidamente raro, Sophie."

A lo que la propia Turner desveló: "Y yo pensé: ¿De qué está hablando? Luego lo leí y pensé: "Beso, beso, sexo, beso, escena de sexo". Y entonces pensé: ¡Ay, caramba, es mi hermano! Pero es un guion tan bueno que él dijo: 'Tenemos que hacerlo'".

A pesar de las dudas iniciales, el peso de la historia terminó por convencer a ambos intérpretes para sacar el proyecto adelante, aunque el rodaje de las secuencias íntimas estuvo repleto de momentos de pura tensión y un punto de desagrado difícil de ocultar.

"Lo hicimos. Fue asqueroso, pero estuvo bien", ha insistido Harington, intentando restar hierro al asunto mientras deshacía en elogios hacia su compañera: "Es una actriz increíble. Sé que todos lo sabemos, pero era una niña cuando empezó en Juego de Tronos".

El testimonio de Harington se suma a las divertidas y explícitas declaraciones que la propia actriz realizó hace unos meses. La intérprete no tuvo reparos en confesar que las secuencias de amor fueron un auténtico calvario y que la realidad superó con creces cualquier pudor previo.

Al recordar el instante en que el director dio la orden de empezar a grabar, la actriz desveló la reacción que tuvieron ambos al besarse por primera vez: 'Lo dejamos de lado, y luego llegamos al set, y es el primer beso. La escena y ambos tenemos arcadas, en serio, es repugnante'.

Para la actriz, tener que intimar con el actor que consideraba su hermano fue una de las experiencias más duras de su trayectoria, llegando a asegurar de manera rotunda: "Fue lo peor, otro momento realmente malo en mi carrera."