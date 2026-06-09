Kit Harington cuenta a Peter Dinklage que tocó fondo durante el final de Juego de Tronos: "Necesitaba dejar de beber"

Kit Harington y Peter Dinklage han vuelto a coincidir años después del final de Juego de Tronos. Los actores, que interpretaron a Jon Snow y Tyrion Lannister durante ocho temporadas, han compartido una conversación para Actors on Actors, el formato de Variety, y han repasado cómo vivieron una etapa que cambió sus vidas para siempre.

La charla ha dejado varios recuerdos sobre la serie de HBO, pero también una confesión muy personal por parte de Harington. El actor ha explicado que atravesó un momento complicado justo cuando se estrenaba la octava y última temporada de Juego de Tronos en 2019.

Mientras millones de espectadores seguían el desenlace de la serie, él tomó la decisión de ingresar en un centro de rehabilitación.

"Lo primero que hice mientras se estaba emitiendo la temporada fue ingresar en rehabilitación", ha contado. "Fue una experiencia muy extraña, Peter. Decidí entrar en rehabilitación justo cuando se emitía el primer episodio. Estuve allí seis semanas, aislado y sin teléfono".

Harington ha explicado que sentía que necesitaba hacer un cambio importante en su vida y centrarse en sí mismo.

"Necesitaba dejar de beber. Necesitaba aclarar mi mente", explica.

La decisión llegó en un momento especialmente delicado. El reparto estaba inmerso en la promoción de la temporada final y había una gran presión para que todos los protagonistas estuvieran presentes en entrevistas y eventos.

"De hecho, una de las cosas que me hacía dudar era pensar: 'Espera un momento, hay muchísima promoción por hacer y tienes que estar en primera línea'", ha recordado. "Pero fue una buena decisión decir: '¿Sabes qué? Me bajo de esto. No puedo hacerlo'".

Finalmente, el actor decidió priorizar su salud y apartarse de todo lo relacionado con la serie durante un tiempo. Tras salir de rehabilitación, cuenta que también se alejó de la interpretación durante un año.

A nivel personal, aquellos años también marcaron el inicio de una nueva etapa. Harington encontró el amor en el propio rodaje de Juego de Tronos junto a Rose Leslie, la actriz que interpretó a Ygritte, uno de los grandes amores de Jon Snow en la ficción. La pareja se casó en 2018 y desde entonces ha formado una familia con dos hijos, un niño nacido en 2021 y una niña que llegó en 2023, que se han convertido en su verdadero foco.

Visto con perspectiva, el actor no solo dejó atrás una etapa complicada tras el final de la serie, sino que también ha construido una vida mucho más estable lejos de la presión que acompañó al fenómeno de Juego de Tronos.