Kit Harington confiesa que no llegaba a besar a Sophie Turner y el "vergonzoso" truco que tuvo que usar

La próxima película de terror gótico The Dreadful llegará como una auténtica sorpresa para los fans de Juego de Tronos.

No solo porque sus protagonistas sean Kit Harington y Sophie Turner, quienes durante años dieron vida a los hermanos Jon Snow y Sansa Stark, sino porque esta vez interpretan a una pareja romántica.

Cuando el anuncio salió a la luz, ambos reconocieron que la idea les resultó incómoda y extraña, especialmente al tener que grabar escenas íntimas.

Kit Harington y Sophie Turner | Gtres

En una reciente entrevista con E! News, Kit ha dado más detalles sobre su extraña experiencia actuando como amante de la que durante tantos años fue su hermana ficticia.

"Fue un poco vergonzosotener que subirme a una caja de manzanas para besarla porque me saca como treinta centímetros", ha contado. "Pero, aparte de eso, mi dignidad quedó bastante intacta".

Sophie Turner y Kit Harington en Juego de Tronos | HBO

Aun así, Kit se ha mostrado agradecido por volver a trabajar con su antigua compañera: "Fue una buena oportunidad para volver a estar con ella y trabajar juntos", dijo. "Lo mejor fue que al coincidir en el plató nuestra amistad se reavivó por completo. Me sentí como en familia. De verdad.".

The Dreadful, dirigida por Natasha Kermani, se ambienta en la Inglaterra del siglo XV durante las Guerras de las Rosas y cuenta cómo la vida del personaje de Turner cambia tras la llegada de alguien de su pasado, interpretado por Harington.