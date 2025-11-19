Antena 3 Logo Antena 3
Kit Harington confiesa que no llegaba a besar a Sophie Turner y el "vergonzoso" truco que tuvo que usar

Kit Harington y Sophie Turner serán pareja en la próxima película de terror gótico The Dreadful. Los actores han reconocido que lo más incómodo han sido las escenas íntimas y ahora, Harrington ha dado más detalles "vergonzosos" sobre la grabación: ¡Te los contamos!

Kit Harington y Sophie Turner, Sansa Strak y Jon Snow en 'Juego de Tronos'

Gtres

Candela Rabadán
Publicado:

La próxima película de terror gótico The Dreadful llegará como una auténtica sorpresa para los fans de Juego de Tronos.

No solo porque sus protagonistas sean Kit Harington y Sophie Turner, quienes durante años dieron vida a los hermanos Jon Snow y Sansa Stark, sino porque esta vez interpretan a una pareja romántica.

Cuando el anuncio salió a la luz, ambos reconocieron que la idea les resultó incómoda y extraña, especialmente al tener que grabar escenas íntimas.

Kit Harington y Sophie Turner
Kit Harington y Sophie Turner | Gtres

En una reciente entrevista con E! News, Kit ha dado más detalles sobre su extraña experiencia actuando como amante de la que durante tantos años fue su hermana ficticia.

"Fue un poco vergonzosotener que subirme a una caja de manzanas para besarla porque me saca como treinta centímetros", ha contado. "Pero, aparte de eso, mi dignidad quedó bastante intacta".

Sophie Turner y Kit Harington en Juego de Tronos
Sophie Turner y Kit Harington en Juego de Tronos | HBO

Aun así, Kit se ha mostrado agradecido por volver a trabajar con su antigua compañera: "Fue una buena oportunidad para volver a estar con ella y trabajar juntos", dijo. "Lo mejor fue que al coincidir en el plató nuestra amistad se reavivó por completo. Me sentí como en familia. De verdad.".

The Dreadful, dirigida por Natasha Kermani, se ambienta en la Inglaterra del siglo XV durante las Guerras de las Rosas y cuenta cómo la vida del personaje de Turner cambia tras la llegada de alguien de su pasado, interpretado por Harington.

Jonathan Joss en Parks and recreation
