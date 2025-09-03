Jennifer Aniston habla sobre lo que se ha hecho en la cara y cómo mantiene su imagen: "Llámalo juventud"

Jennifer Aniston ha sido durante décadas un referente de belleza, estilo y carisma en Hollywood. Desde que saltó a la fama en los años 90 con su papel de Rachel Green en la serie Friends, su imagen fresca y natural la convirtió en un ícono internacional.

Con el paso del tiempo, su capacidad para mantener una apariencia juvenil sin perder autenticidad ha sido objeto de admiración, y también de especulación sobre posibles retoques estéticos.

Aniston, de 56 años, ha compartido con Glamour su enfoque para tener un buen envejecimiento, atribuyendo su apariencia juvenil al "optimismo" y la "positividad" en lugar de a la cirugía plástica.

En la entrevista Jennifer estaba acompañada por sus compañeras de The Morning Show, Marion Cotillard y Reese Witherspoon, y cuando la primera ha elogiado lo bien que pasaban los años paraJennifer, esta contestaba: "Eso significa mucho para mí".

"No tuvimos ese tipo de modelos a seguir durante nuestra infancia. Y creo que, en cuanto a envejecer con dignidad, tengo una fuente inagotable de optimismo y positividad", continuaba Jennifer.

"Llámalo juventud si quieres. Pero creo que todo empieza con cómo amamos nuestro cuerpo y cómo nos sentimos en casa", añadía la actriz.

Sin embargo, la intérprete ha reconocido que sí se hace tratamientos no invasivos faciales, láseres "y todo eso": "Me mantengo. Es cuestión de perspectiva, y también de saber que este es nuestro único cuerpo".

En un contexto donde la presión sobre el aspecto físico en la industria del entretenimiento es constante, la actriz ha defendido un enfoque basado en el cuidado personal, el optimismo y la aceptación del paso del tiempo.