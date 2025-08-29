Lucero cumple 56 años: los grandes éxitos de una grande de las telenovelas

Desde Chispita cuando apenas era una niña a la Caponera son muchos los personajes con los que Lucero ha consolidado una carrera llena de éxitos. Es una de las grandes figuras de las telenovelas y en su trayectoria se acumulan títulos imprescindibles para cualquier aficionado al género.

La Caponera, en El gallo de oro

El gallo de oro | ViX/atresplayer

Después de varios años alejada de la pequeña pantalla, Lucero regresó por la puerta grande interpretando a la Caponera en El gallo de oro, la serie que está disponible en el catálogo de ViX en atresplayer.

Y volvía con un personaje hecho a su medida. Bernarda es una mujer fuerte, que no se amilana ante nada ni ante nadie y que solo aspira a tener algo de la suerte que regala con su sola presencia. Además, con este papel también recuperamos a la Lucero cantante.

Helena, en Por ella soy Eva

Por ella soy Eva | Televisa

Este mismo verano hemos tenido la oportunidad de reencontrarnos con otro de los personajes de Lucero. A través de Novahemos revivido la historia de Helena Moreno, su romance con Juan Carlos y, sobre todo, su relación con Eva María León Jaramillo, viuda de Zuloaga.

Si en El gallo de oro su conexión con José Ron traspasa la pantalla, en el caso de Jaime Camil su complicidad es total y en Por ella soy Eva nos regalan escenas que pasan de la intensidad más absoluta a la completa hilaridad.

Valentina, en Soy tu dueña

Soy tu dueña | Atresplayer.com

Soy tu dueña es una de esas historias de siempre que siempre atrapan la atención de la audiencia. Está llena de amores, odios, envidias, secretos y, sobre todo, de un elenco de primerísimo nivel.

A la cabeza, Lucero y uno de los actores con los que ha formado una de las parejas más icónicas del género: Fernando Colunga. Y, además, están acompañados de villanos como David Zepeda y Gabriela Spanic y con la presencia de primeros actores como Silvia Pinal, Eric del Castillo o Ana Martín.

Y en este caso Lucero nos muestra a una mujer que utiliza el mayor golpe de su vida para romper con todo, reinventarse y encontrarse a sí misma, a la vez que le da una nueva oportunidad al amor.

Hipólita, en Alborada

Tráiler - Alborada | Atresplayer.com

Con Fernando Colunga también protagonizó Alborada, una serie de época, donde una historia de secretos y pasiones comparte protagonismo con una cuidada caracterización y puesta en escena.

En este caso Lucero interpreta a una mujer que debe afrontar una vida donde las mentiras se suceden una detrás de otra: desde su origen hasta las razones de su matrimonio pasando por su maternidad.

Bárbara, en Mañana es para siempre

Lucero como Bárbara en Mañana es para siempre | RCN Televisión

Pero Lucero es una actriz tan completa que puede atreverse a salir de su zona de confort y afrontar papeles totalmente distintos a los habituales. Sin duda, es una gran protagonista de telenovelas, pero en Mañana es para siempre demostró que también es una extraordinaria villana.

Bárbara Greco, "la hiena", logró lo que parecía imposible: que odiásemos a un personaje de Lucero. Fue tan fría, hierática, cruel y peligrosa que se ha quedado en nuestra memoria no solo como uno de sus grandes personajes, sino como una villana inolvidable que siempre conseguía sorprendernos con su crueldad.

Y, por supuesto, en esta serie siempre nos resultó muy interesante verla compartir pantalla nuevamente con Fernando Colunga, pero, en este caso, sustituyendo el amor que siempre se han procesado sus personajes por el mayor de los odios.

Lazos de amor

Lazos de amor | nova

Aunque esa habilidad de Lucero para convencernos en cualquier registro actoral ya la habíamos comprobado años atrás cuando interpretó un triple papel en Lazos de amor.

Interpretó a unas trillizas que solo compartían el mismo rostro porque Lucero se encargó de dotar a cada una de ellas de una expresión corporal, de una gestualidad y de una personalidad totalmente diferentes.

¿Hay alguien que no se eche a temblar cada vez que recuerda a Lucero tocándose una ceja?

Sin duda, habría que mencionar otras historias, otros papeles y otros personajes. Habría que recordar a Chispita, el punto de partida de su trayectoria; la Fiebre de amor con Luis Miguel; su trabajo en la telenovela brasileña Carinha de Anjo, o el reciente estreno de la película Nuestros tiempos, en Netflix.

En todos ellos se cumple la misma máxima: Lucero es una de esas actrices que nunca decepciona. Es una de esas actrices que sabes que te va a convencer y conquistar porque su talento le permite ser la mejor de las heroínas y la más cruel de las villanas. Es una de esas actrices a las que siempre quieres volver a ver.