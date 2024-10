Jennifer Aniston reconoce que sí se realizó un tratamiento facial con esperma de salmón

Jennifer Aniston, a lo largo de su carrera, ha enfrentado numerosos rumores que van desde lo curioso hasta lo completamente absurdo. Como figura pública, no es raro que su vida sea objeto de especulaciones constantes. Sin embargo, la actriz ha demostrado en varias ocasiones su habilidad para abordar estas situaciones con gracia y humor.

Durante su última aparición en Jimmy Kimmel Live, Aniston se ha enfrentado a dos de los rumores más sorprendentes que se han hecho últimamente sobre ella: un tratamiento facial inusual y un supuesto romance con el expresidente Barack Obama. Lejos de ignorarlos, Aniston ha decidido aclarar la verdad detrás de estas historias​.

El primer rumor que Aniston ha confirmado ha sido el relacionado con un procedimiento cosmético bastante extraño. Ante la pregunta directa de Kimmel sobre si realmente se había hecho un "tratamiento facial con esperma de salmón", Jennifer ha respondido: "Sí".

Jennifer ha continuado aclarando que simplemente confió en la recomendación de la especialista que le ofreció el tratamiento: "Le dije: '¡Claro!' Es como una microaguja y luego introducen el esperma del salmón. ¿No parezco un salmón? ¿No tengo una piel de salmón hermosa?".

Además de confirmar este insólito tratamiento, Aniston también se ha encargado de desmentir un rumor relacionado con el expresidente Barack Obama. Una publicación insinuaba que la actriz y Obama mantenían un romance secreto, lo que generó gran revuelo. Sin embargo, Aniston ha sido clara: "Esa fue una de todas las llamadas que recibes de tu publicista, donde simplemente dices 'oh no, ¿qué será?', o un correo electrónico diciendo que algún descarado medio va a inventar una historia... ¡no me enfadé por eso!".

Jennifer Aniston | Getty

Cuando Kimmel le ha preguntado si había algo de verdad en esa historia, la actriz ha respondido rotundamente: "No, eso es absolutamente falso. Es falso". Ha añadido que solo había conocido a Obama en una ocasión y que en realidad tenía más trato con Michelle Obama.

Jennifer Aniston no solo ha despejado algunas de las especulaciones más extravagantes sobre su vida, sino que también ha mostrado su capacidad para reírse de los rumores sin tomárselos demasiado en serio. Su actitud relajada frente a situaciones ridículas demuestra por qué sigue siendo una de las figuras más queridas de Hollywood, capaz de manejar la atención constante con gracia y buen humor.