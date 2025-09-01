Back to Hogwarts: El actor original de Harry Potter que estará en la serie interpretando al mismo personaje

Para celebrar Back to Hogwarts, la serie original de HBO Harry Potter ha anunciado el regreso de Warwick Davis como el Profesor Filius Flitwick, lo que supone su vuelta al mundo mágico en el papel que interpretó para la saga de películas.

Back to Hogwarts es una celebración global que ocurre cada año el 1 de septiembre, cuando los fans celebran el icónico regreso al Colegio Hogwarts de magia y hechicería.

Warwick Davis vuelve a ser el Profesor Filius Flitwick en Harry Potter | HBO

La serie ha incorporado también a otros miembros del elenco: Estudiantes de Hogwarts – Elijah Oshin como Dean Thomas, Finn Stephens como Vincent Crabbe, y William Nash como Gregory Goyle.

Personal de Hogwarts – Sirine Saba como Profesora Pomona Sprout, Richard Durden como Profesor Cuthbert Binns, y Bríd Brennan como la señora Poppy Pomfrey.

Gringotts – Leigh Gill como Griphook.

Actores que se incorporan al reparto de la serie de Harry Potter | HBO

La serie se estrenará en 2027 en HBO y HBO Max allí donde esté disponible, incluidos los países en los que la plataforma se lanzará próximamente: Alemania, Italia y el Reino Unido.

La serie está escrita y producida por Francesca Gardiner. Mark Mylod será el productor ejecutivo y dirigirá varios episodios de la serie para HBO en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. La serie está producida por J. K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, y David Heyman, de Heyday Films.