UN GRAN MOMENTO DE SU CARRERA
Zendaya nos muestra cómo era de pequeña para celebrar su 29 cumpleaños: "El último año oficial de mis veinte años"
Zendaya ha celebrado su 29 cumpleaños con un post en Instagram en el que ha agradecido a todos sus fans recordando que ya no le quedan veintes por cumplir.
Publicidad
Zendaya, una de las estrellas más influyentes de su generación gracias a su papel en Euphoria, ha celebrado el 1 de septiembre su 29 cumpleaños, marcando lo que ha descrito como "elúltimo año oficial de sus veintes".
La actriz ha compartido una entrañable foto de su infancia para celebrarlo en Instagram: "Solo vengo aquí para decir lo agradecida que estoy por otro año de vida y por todos ustedes por hacerlo tan bonito", escribía en el pie de foto.
"Muchas, muchas gracias por todo el amor y los cálidos deseos... como siempre, aquí está (el último año oficial de mis veintes, literalmente con) 29", añadía, firmando con su inicial y un emoticono.
La publicación, que acumula casi 4 millones de me gustas, ha atraído mensajes de felicitación de celebridades como Jason Momoa o Dove Cameron.
Este año apunta a ser muy emocionante para la actriz, quien está lista para retomar su papel de Rue en la temporada 3 de Euphoria.
Además, participa en dos grandes películas: Spider-Man: Brand New Day y La Odisea de Christopher Nolan, ambas programadas para su estreno en 2026 y las cuales coprotagoniza junto a su prometido Tom Holland.
La pareja, cuyo compromiso fue confirmado a principios de 2025, aún no ha iniciado los preparativos de su boda debido a la apretada agenda de Zendaya, que incluye su trabajo en la próximaentrega de Dune.
Publicidad