Estrenos de atresplayer de septiembre 2025: Llega el Meet the Queens de Drag Race España junto a la esperada serie Mar afuera

Meet the Queens

La quinta edición de Drag Race España está a punto de abrir sus puertas en atresplayer. El programa presentará a su nueva promoción de reinas el próximo 7 de septiembre a las 20.00h con el estreno del tradicional Meet the Queens en atresplayer.

Supremme de Luxe se vuelve a poner de nuevo el frente de Drag Race España en esta quinta edición, que arrancará en atresplayer el próximo mes de septiembre. Junto a la presentadora, el jurado lo conforman de nuevo Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking.

El taller de Drag Race España volverá a iluminar al público. Un nuevo elenco tomará el relevo de las cuatro anteriores generaciones de reinas que ya triunfan sobre los escenarios de España y de todo el mundo. Ellas deberán demostrar que son las mejores y por ello superarán todo tipo de pruebas para evitar ser eliminadas y así poder abrirse paso entre sus compañeras hasta la Gran Final.

Lo harán en una temporada que llega con muchas sorpresas, inesperados giros en su mecánica y grandes novedades. Una de las más importantes es la cuantía del premio de la ganadora y es que este pasará de los 30.000 euros que tenían las anteriores ediciones a 50.000 euros.

Estreno: 7 de septiembre

Mar afuera

La gran apuesta por la ficción española continúa en 2025 en atresplayer, que estrenará el próximo 14 de septiembre una de sus series más esperadas: Mar afuera. Se trata de la adaptación española de la ficción italiana Mare Fuori, una de las series europeas de mayor éxito internacional en los últimos años, y está protagonizada por Gabriel Guevara, Hugo Welzel y Laura Simón.

En Mar afuera se abordan conflictos de interés social, que van más allá de la temática criminal; como la maternidad, las relaciones tóxicas, la familia o la enfermedad mental. Una propuesta optimista que pone en valor elementos positivos como son la fuerza de la amistad o el impulso de la esperanza.

Mar afuera, la nueva serie de atresplayer | atresplayer

Además, la ficción completa su reparto con la incorporación de Miguel Barraga, Nekane Otxoa, La Imén, Julen Katzy, Dani Marrero, Natalia Azahara, Marcel Serrano, Pablo Louazel y Jan Bonet como el resto de los jóvenes internos. También están en la serie Itziar Atienza, Carles Francino, Raúl Prieto y Boré Buika, entre otros.

La nueva serie original de atresplayer está compuesta por ocho episodios de 50 minutos de duración y se ha rodado en las provincias de Alicante y Madrid.

Estreno: 14 de septiembre

Así que ya lo sabes: si la cuesta de septiembre se hace demasiado empinada, nada como aligerarla con los mejores estrenos del mes en atresplayer.