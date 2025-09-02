CON DISEÑOS DE LOUIS VUITTON
La actriz Chloe Grace Moretz se casa de azul con la modelo Kate Harrison: Así han sido los impresionantes vestidos de las novias
Tras casi siete años de relación, la actriz Chloe Grace Moretz y la modelo Kate Harrison se han casado en una íntima ceremonia con vestidos personalizados de Louis Vuitton diseñados por Nicolas Ghesquière.
La actriz Chloë Grace Moretz, conocida por películas como Carrie, y la modelo Kate Harrison han mantenido una relación discreta pero sólida desde que comenzaron a salir en 2018.
Con el paso de los años, su vínculo se ha ido consolidando lejos del foco mediático, hasta que en enero de 2025 confirmaron su compromiso en un post de Instagram y tras casi siete años juntas, la pareja ha dado un paso más en su historia de amor al casarse en una íntima ceremonia el último fin de semana de agosto.
Aunque aún no se han publicado imágenes de la ceremonia, la pareja ha compartido adelantos de sus vestidos personalizados de Louis Vuitton, diseñados por Nicolas Ghesquière.
Chloë, de 28 años, ha explicado en un vídeo publicado por Vogue ese mismo día: "Cuando nos comprometimos, supe inmediatamente que quería ponerme en contacto con Nicolas y Louis Vuitton para ver si él estaría interesado en hacer mi vestido de novia...".
"Y recibí una respuesta muy emocionante por parte de Nicolas, que no solo estaría dispuesto a hacer mi vestido de novia, sino que también quería incluir a Kate en ello, y hacer tanto los vestidos de novia como los looks para la fiesta posterior a la boda", explicaba.
La actriz ha publicado, además, unas fotos en Instagram agradeciendo el trabajo del diseñador.
"Tu generosidad, arte, dedicación y bondad no conoce límites. Nos sentimos tan increíblemente agradecidas. Gracias ni siquiera empieza a cortarlo, pero, gracias. Tu visión hizo nuestro día aúnmás significativo", decía el pie de foto.
Para el gran día, Chloe optó por un vestido de novia azul "inspirado en el viejo Hollywood", con volantes y tirantes finos: "Parece helado o algo así... ¡Como un dulce!".
Por su parte, Kate llevó un clásico vestido blanco sin tirantes con bordados florales para la ceremonia, el cual cambió por una túnica blanca transparente y pantalones a juego, complementado con un velo de malla que caía justo por debajo de sus ojos, para la fiesta posterior.
"Es perfecto", decía sobre su segundo atuendo. "Siempre me han encantado las capas transparentes, así que cuando se lo comenté a Nicolas, me dijo: Lo haré para tu look de la fiesta posterior".
La decoración de la boda reflejaba sus gustos compartidos como la pesca, la equitación o el póker. Kate, incluso, diseñó una alfombra de póker personalizada y la segunda jornada estuvo dedicada al baile en línea.
