El tenso encontronazo de Jacob Elordi en la alfombra roja de Venecia por el que lo tachan de altivo

Jacob Elordi ha vivido uno de los grandes momentos de su carrera en el Festival de Cine de Venecia, donde se ha estrenado mundialmente Frankenstein, la nueva película de Guillermo del Toro en la que interpreta al popular monstruo.

La película fue recibida con una ovación en pie que se prolongó más de 13 minutos, emocionando al público y al propio elenco, que no pudo contener las lágrimas ante el reconocimiento.

Sin embargo, el actor de ascendencia vasca también protagonizaba un pequeño percance en la alfombra roja que captaron las cámaras y que se ha viralizado en TikTok.

Mientras saludaba a sus seguidores, Jacob tenía un tenso momento con un trabajador del festival, quien parecía insistirle en que avanzase mientras él se echaba fotos con los fans.

"No me digas lo que tengo que hacer", le espetaba al encargado.

El usuario que compartía el vídeo, que cuenta con más de medio millón de visitas, ha descrito al actor como "amable", destacando que interactuó con "todo el mundo que pudo" durante el evento.

Sin embargo algunos fans han criticado su actitud escribiendo comentarios como: "Eso es de muy mala educación por parte de Elordi" o "pobre hombre, solo estaba haciendo su trabajo".

A pesar de esta tensión, el estreno fue un éxito rotundo, con una de las ovaciones más prolongadas del festival, lo que hizo que Del Toro, Jacob y su compañero de reparto, Oscar Isaac, se fundiesen en un emotivo abrazo.

Frankenstein tendrá un estreno limitado en cines seleccionados el 17 de octubre, y el 7 de noviembre estará disponible en Netflix, según ha informado la plataforma digital.