Ethan Hawke confiesa lo "humillante" que fue su separación de Uma Thurman

Ethan Hawke y Uma Thurman se conocieron durante el rodaje de la película Gattaca en 1996, se casaron en 1998 y se divorciaron en 2005. La pareja tuvo dos hijos: Maya, ahora de 27 años, y Levon, de 23.

Aunque surgieron rumores sobre una posible infidelidad por parte de Hawke con la niñera de la familia, Ryan Shawhughes, él negó tales acusaciones.

Sin embargo, poco después de la separación, Hawke comenzó a salir con Shawhughes, y se casaron en 2008, teniendo dos hijas juntos.

En una entrevista con GQ Hype, el actor de La sociedad de los poetas muertos se ha sincerado sobre su separación de Thurman, calificando el momento como "humillante".

"Es casi humillante incluso cuando dicen cosas positivas", decía sobre la cobertura mediática de su separación de la actriz.

Cuando le preguntaban sobre su experiencia enamorándose en el set, el actor la describía como "una intimidad imaginativa". "Es peligroso y emocionante", decía.

Ethan Hawke y Uma Thurman en la película Gattaca en 1997 | Cordon Press

"No tiene ninguna conexión con la vida cotidiana de la vida real. Ese es el peligro", aclaraba Ethan.

Por su parte, Thurman ha mantenido una postura respetuosa hacia Hawke tras el divorcio, evitando comentarios negativos y enfocándose en proteger a sus hijos.