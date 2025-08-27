Entrevista al equipo de Dos tumbas, Álvaro Morte nos confiesa que para él "no es sano" no salirse del personaje: "Es una serie distinta"

Álvaro Morte, Kiti Mánver y Hovik Keuchkerian son algunas de las caras más reconocidas de la nueva miniserie de Netflix, Dos Tumbas. Este thriller, que está bajo la dirección del ganador deun Goya, Kike Maíllo, cuenta con un guion escrito por Jorge Díaz y Agustín Martínez, dos de los autores bajo el pseudónimo de Carmen Mola.

A causa del estreno este 29 de agosto en Netflix, en Objetivo TV hemos estado con todos ellos para hablar sobre los entresijos de la miniserie (sin spoilers). "Distinta", es la palabra que elige Álvaro Morte para describir la serie.

"En el sentido de que es un thriller que podemos estar más acostumbrados a ver de un par de adolescentes que desaparecen y demás, pero en este caso el hecho de que haya sido la abuela de ellas la que arranca la investigación, sí que creo que lo hace un thriller muy distinto", explica.

Alvaro Morte como Rafael, Kiti Mánver como Isabel y Hovik Keuchkerian como Antonio en Dos tumbas | Netflix

Algo parecido destaca el escritor Agustín Martínez: "La parte más extraña, más novedosa dentro de esta historia, que sea una venganza ejercida por un personaje femenino", apunta dando crédito a los productores de la serie, quienes plantearon esta idea principalmente.

Kiti subraya la palabra 'venganza', que es en torno a la que gira la serie. Un concepto que implica mucha oscuridad tanto en la trama como en algunos personajes.

En el caso de Álvaro, interpretar a alguien que no siempre sigue el camino de la moralidad no afecta a su conciencia personal: "Para mí no sería sano mentalmente ir con esa carga continuamente", señala explicando que esa es su forma de trabajar. "Yo no me meto en el personaje de esa manera".

"Cuando era joven a mí me pasaba lo mismo", ha dicho Kiti en respuesta a Álvaro. "Luego pasa, un día te pasa, porque como nuestro medio para comunicar tiene que ver con la emoción, a veces se te pega", cuenta.

"Siendo actor, como intérprete, tienes que llegar a sitios en los cuales no quisieras estar", alega el director.

"La parte más compleja (de dirigir este proyecto) tiene que ver con el tono, con encontrar ese lugar que está entre lo sentimental [...] y todo ese lado de coqueteo con la oscuridad en la que ella (la actriz) se va adentrando", añade Maíllo.

Esta miniserie de tres capítulos no es el típico thriller, sino que, como cuenta su equipo, aunque cumple con algunas características para serlo, tiene una oscuridad que va más allá y con la quepuedes llegar a empatizar.