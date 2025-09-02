Amanda Seyfried copia exactamente el mismo look que Julia Roberts llevó días antes en Venecia: "Gracias por compartir"

Esta semana el Festival de Cine de Venecia arrancaba con la presencia de la actriz Amanda Seyfried que presenta la película The Testament of Ann Lee sobre la misionera inglesa del siglo XVIII y dirigida por la noruega Mona Fastvold.

Pero ha habido un detalle que ha llamado mucho la atención de los presentes y es el look elegido por Amanda para la rueda de prensa de la cinta.

Amanda Seyfried en el Festival de Cine de Venecia | Gtres

Julia Roberts en el Festival de Cine de Venecia | Gtres

Y es que, Seyfried apareció vestida igual que Julia Roberts días antes en el festival cuando presentó After The Hunt. Así, ambas iban con un look de Versace formado por una chaqueta de lana azul marino a medida, una camisa a rayas en tonos amarillos y vaqueros con un cinturón con hebilla dorada.

Aunque, hay una explicación y es que ambas comparten a la misma estilista Elizabeth Stewart y cuando ella compartió una foto de Roberts en Venecia con este look, Amanda se quedó prendada.

"Julia Roberts con el primer look de Dario Vitale para Versace en el Festival de Cine de Venecia para After The Hunt. Gracias", escribía Elizabeth en Instagram. A lo que Amanda comentó: "Por favor, dejadme llevar el mismo outfit".

Y dicho y hecho, tras su presentación Amanda Seyfried no ha dudado en agradecer a Julia Roberts el detalle de compartir modelito: "Gracias por compartir @juliaroberts #sostenible #compartetuslooks".

Sin duda una forma muy original de sacar partido a un look básico y que lo pueden lucir dos estrellas de Hollywood a la vez.