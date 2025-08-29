Vuelta al cole y a un calendario lleno de series: Los estrenos que se vienen en septiembre

Aunque todavía hay mucha gente de vacaciones (esos que prefieren no viajar en el asfixiante agosto), y aunque el mes de septiembre siga siendo verano hasta el día 22, toca ir aceptando una realidad: la vuelta al cole está ahí a la vuelta de la esquina. Y no solo para los niños, la temporada televisiva sale de su letargo (aunque estos meses de julio y agosto hemos tenido algún estreno interesante como Miércoles o Alien: Planeta Tierra) y se pone las pilas con un buen montón de estrenos y regresos de series. No te agobies, aquí te resumimos los más importantes.

La conserje Pokémon (temporada 2)

No es una serie trepidante, ni mucho menos, sino una extremadamente cuqui. En La conserje Pokémon no hay combates, sino que vemos a los adorables bichejos hechos por stop motion haciendo el ganso en un resort donde conviven con los humanos. Una serie tranquilita para hacerte felix.

Fecha: 4 de septiembre

Dónde verla: Netflix

Task

¿Os acordáis de lo mucho que nos gustó Mare of Easttown, aquella miniserie policial de HBO protagonizada por Kate Winslet? Pues ahora su creador, Brad Ingelsby, nos presenta otra serie de corte similar, esta vez protagonizada por Mark Ruffalo en la piel de un agente del FBI que debe poner fin a una serie de robos violentos en los barrios obreros de Filadelfia.

Fecha: 8 de septiembre

Dónde verla: HBO Max

The Walking Dead: Daryl Dixon (temporada 3)

Sí, lo sabemos, ya habías jurado que no volvías nunca más al universo de The Walking Dead, pero espera un momento: la serie de Daryl Dixon acaba de llegar a España. Si primero estuvo en Francia y luego se pasó a Reino Unido, ahora el melenudo motero y su amiga Carol van a llegar a la costa gallega. ¿No tenéis curiosidad por ver el apocalipsis zombi entre hórreos?

Fecha: 8 de septiembre

Dónde verla: AMC+

Solo asesinatos en el edificio (temporada 5)

La divertida comedia de Selena Gomez y sus dos amigos que peinan canas (Martin Short y Steve Martin, nada menos) vuelve para resolver el cliffhanger con el que se despidieron en la temporada pasada, la muerte de Lester, el portero del edificio Arconia. Y, entre sus pesquisas, no faltaran estrellas invitadas como Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz o Keegan-Michael Key.

Fecha: 9 de septiembre

Dónde verla: Disney+

The Girlfriend

Con esta serie, sinceramente, no sabemos qué pensar. Se trata de un thriller psicológico que no tiene nombres de grandes guionistas detrás, pero sí dos actrices que nos interesan: Robin Wright (House of Cards) y Olivia Cooke (La casa del dragón). Robin interpreta a una mujer cuyo hijo le presenta a su nueva novia, el personaje de Olivia, y cree que no es trigo limpio. Veremos qué sale de este lío.

Fecha: 10 de septiembre

Dónde verla: Amazon Prime Video

Dexter: Resurrection

Si antes hablábamos de las muchas oportunidades que le hemos dado a la franquicia zombi, con Dexter no nos quedamos atrás. Tras un reinicio que no nos interesó mucho (Dexter: New Blood) y una precuela insípida (Dexter: Pecado Original), llega una nueva continuación con Michael C. Hall al frente. Los críticos americanos, que ya la han visto, prometen que esta sí es la buena.

Fecha: 12 de septiembre

Dónde verla: SkyShowtime

Mar afuera

Gabriel Guevara (Culpa mía) y Hugo Welzel (El hijo zurdo) protagonizan este drama en el que se meten en la piel de dos adolescentes que entran en un Centro de Internamiento de Menores Infractores. Allí sufrirán las amenazas de otros internos, una banda conocida como los Pajaritos, pero también estrecharán lazos con Saray, una joven problemática que no quiere salir de allí, o con Mario, un implicado trabajador del centro.

Fecha: 14 de septiembre

Dónde verla: atresplayer

Gen V (temporada 2)

Volvemos a la Universidad Godolkin. El spin-off de The Boys estrena este mes una nueva temporada que estará marcada por la llegada de un decano nuevo que quiere implantar un plan de estudios que hará a los estudiantes más poderosos y que, claro está, es muy probable que no sea trigo limpio. Y todo ello con una guerra entre Supers y Humanos sobrevolando sus cabezas.

Fecha: 17 de septiembre

Dónde verla: Amazon Prime Video

El refugio atómico

Los creadores de La casa de papel nos traen una nueva historia de acción y misterio, donde veremos a un grupo de ricachones entrar en un lujoso búnker cuando el planeta está a punto de sumirse en una guerra nuclear que lo destruya todo. Pero allí dentro, la vida no será tan fácil como pensaban. El encierro saca lo peor del ser humano.

Fecha: 19 de septiembre

Dónde verla: Netflix

Y más...

¿Creíais que eso era todo? ¡Ni mucho menos! Anotad. En septiembre también nos interesan las nuevas temporadas de Futurama, The Morning Show y Alice in Borderland o el estreno de una serie llamada Black Rabbit que protagonizan Jude Law y Jason Bateman. Y para octubre ponemos un ojo en los regresos de La diplomática, Nadie quiere esto, Star Wars: Visions o Respira. Y eso solo entre lo que hay anunciado, pues seguramente en los próximos días nos irán llegando noticias de más estrenos.