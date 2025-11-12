¿Qué ha pasado con Ariana Grande y Ethan Slater? No posan juntos en la premiere de Wicked Parte II y se desatan rumores de ruptura

Ariana Grande e Ethan Slater se conocieron en 2022, durante el rodaje de la adaptación cinematográfica del exitoso musical de Broadway Wicked. En la película, Ariana interpreta a Glinda, la Bruja Buena, mientras que Slater da vida a Boq, uno de los habitantes de Oz.

Durante los meses de grabación en el Reino Unido, ambos desarrollaron una estrecha amistad que, con el tiempo, evolucionó en una relación sentimental.

Ariana Grande y Ethan Slater en la premiere de Wicked | Getty

La noticia de su romance salió a la luz en julio de 2023, poco después de saber que ambos se habían separado de sus respectivas parejas anteriores.

Ahora, durante la premiere de la segunda parte de Wicked, que se estrena el próximo 21 de noviembre en cines, han saltado las alarmas sobre el estado su relación.

Los rumores de una supuesta ruptura han empezado a circular después de que la pareja no posara junta en la alfombra roja ni compartiera fotografías en el evento.

Premiere de Wicked Parte II | Gtres

Sin embargo, una fuente ha desmentido las especulaciones y ha asegurado a TMZ que Ariana y Ethan "todavía están juntos románticamente", que "todo va genial entre ellos" y, aunque ambos mantienen agendas profesionales muy exigentes, "siempre encuentran tiempo para estar juntos".

Además, testigos presenciales han afirmado que, pese a no mostrarse públicamente juntos durante el evento, fueron vistos cogidos de la mano y compartiendo gestos de cariño, lo que confirmaría que la relación sigue en pie y continúa con normalidad.