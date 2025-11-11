Allison Mack, de Smallville, rompe el silencio sobre su papel en la secta sexual NXIVM y confiesa cómo empezaron los abusos

Allison Mack fue sentenciada en 2021 a 3 años de cárcel tras destaparse el escándalo de la secta NXIVM. Su detención se produjo en 2018 y, tan solo un año después, se declaró culpable de dos cargos de crimen organizado y de conspiración para crimen organizado. Acto seguido, se disculpó ante las víctimas.

NXIVM fue fundada por Keith Raniere, quien fue el responsable de captar a la propia Mack. Ella desempeñaba un rol crucial a la hora de sumar nuevas adeptas a la secta, las cuales fueron víctimas de violación por parte de su creador.

Allison Mack, actriz de 'Smallville' | Getty Images

Raniere fue condenado a 120 años de prisión. Por su parte, Mack cumplió únicamente dos años en la cárcel y, tras su liberación en 2023, la actriz ha querido romper su silencio en el podcast Allison After NXIVM de la CBC.

Allí, Mack se presenta como víctima y como victimaria al mismo tiempo. Y es que, si bien se encargaba de reclutar esclavas sexuales para el fundador de la secta, ella misma afirma haber sufrido un lavado de cerebro y ser obligada a mantener relaciones con Raniere a diario en contra de su voluntad.

Cuando la intérprete pone la vista atrás, se lamenta del daño ejercido sobre sus seres queridos. "Dios mío, mi pobre hermano tuvo que escuchar estas cosas sobre su hermana", comenta en el primer cápitulo, mientras llora y continúa: "Mi pobre madre. Lo siento mucho, chicos. Puedo soportarlo, pero joder, lo siento mucho". Asimismo, ha dejado claro que "no se considera inocente"; pero que su familia "sí lo era".

En cuanto a su relación con Keith, Allison revela en el segundo programa que sufría problemas de intimidad y esa fue la puerta de entrada que encontró el fundador de la secta. "Me dijo: Vamos a tener intimidad física porque estás teniendo un problema experiencial, así que no puedo ayudarte solo teóricamente. Tienes que vivir la experiencia", comenta la actriz. Una situación que vio "rara", aunque creía que era "su maestro y le iba a ayudar" con esta práctica abusiva, la cual él justificaba afirmando que "movía energía a través de su cuerpo".

Así pues, Allison Mack está hablando por primera vez sobre cómo fue su paso por NXIVM en una serie podcast que promete desvelar los grandes horrores de la secta.

Por el momento, no ha entrado en detalles de cómo captó a otras víctimas, motivo por el que fue condenada; no obstante, es más que probable que próximamente revele nuevos detalles al respecto.