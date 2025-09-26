James Van Der Beek rompe su silencio tras la reunión de Dawson Crece y dedica estas palabras a su hija que actuó en la obra

El reencuentro de Dawson Crece tuvo la baja de James Van Der Beek, quien tuvo que cancelar su participación justo el día antes de celebrarse. Aunque no estuvo presencialmente, el actor envió un emotivo vídeo para sus compañeros de la serie y el público.

Sin embargo, su esposa, Kimberly, y sus seis hijos sí estuvieron presentes en el evento apoyando además a la asociación benéfica F Cancer, que ayudó a organizar el evento, vinculada al tratamiento del cáncer de colon, enfermedad que padece.

Durante el evento, la hija mayor de James, Olivia, interpretójunto a su hermana pequeña Emilia la canción principal del programa, I Don't Want to Wait de Paula Cole.

Ahora, coincidiendo con el 15 cumpleaños de Olivia, Van Der Beek ha compartido su orgullo y emoción a través de Instagram, felicitando también a la joven por su actuación en la reunión.

"Mi hija mayor cumplió 15 años hoy. La misma edad que Dawson tenía en el piloto", comenzaba escribiendo el actor.

"Verte ahí con ese vestido rojo, con tanta confianza sobre el centro del escenario en medio de toda esa gente que he conocido desde tanto tiempo y aprecio profundamente... Solo estoy asombrado", decía.

"Siempre he bromeado sobre que saliste 'a prueba de padres', pero este último año te he visto avanzar en tantas decisiones grandes, hacer tantas cosas, planificar tu tiempo, hacer tus deberes y tu pelo (que, desde mi punto de vista, parecen requerir aproximadamente la misma cantidad de tiempo y concentración)… cuanto menos creo que lo de los padres es una broma", bromeaba James con cariño.

"Por supuesto, nadie es perfecto...", comentaba el actor aprovechando para contar una anécdota en la que su hija le dio una lección.

"Hace unas pocas semanas cuando me invitaste a tu primer partido de fútbol de secundaria y me contaste en el camino de cómo habías jodido casi todos los aspectos de mi entrada... y sentiste que me molestaba... Hiciste algo extraordinario", reconocía.

"Algo que me gustaría pensar que aprendiste de mí (pero reconozco que podría ser una ilusión): Inmediatamente asumiste la responsabilidad. Me dijiste que era la primera vez que lo hacías todo. Me disculpé rápidamente e hiciste lo que pudiste para arreglarlo", explicaba.

"Estaba más orgulloso de cómo manejaste el desastre que si lo hubieras hecho todo perfectamente desde el comienzo", decía ensalzando la madurez de Olivia.

"Sigue dando grandes pasos, pequeña. Arriésgate a cometer errores. Sigue soñando a lo grande y, lo más importante, sé fiel a ti misma. Porque, aunque solo TÚ sabrás exactamente quién es tu yo más auténtico, como alguien que te conoce desde siempre... te puedo garantizar que te va a encantar", añadía para finalizar con: "Feliz cumpleaños cariño. Te quiero".

Tras la actuación de Olivia, el actor Norm Lewis sorprendió a la joven interpretando 'cumpleaños feliz', mientras los aplausos llenaban el teatro. Minutos después, el resto de la familia Van Der Beek subió al escenario para acompañar al equipo de Dawson Crece.