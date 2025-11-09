Millie Bobby Brown revela qué actor de Stranger Things es el padrino de su hija

Millie Bobby Brown se ha convertido en una de las estrellas más conocidas de su generación tras saltar a la fama por su papel de Eleven en Stranger Things. La actriz ha vivido en los últimos 10 años una explosión mediática que ha ido de la mano de la serie y de su vida personal.

La intérprete de 21 años se casó en mayo de 2024 con Jake Bongiovi (hijo del cantante Jon Bon Jovi) y este verano dieron la bienvenida a su hija a través de la adopción.

Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi | Gtres

De esta forma, Millie comienza un nuevo capítulo en su vida mientras se cierran otros, pues Stranger Things terminará tras el estreno de la temporada 5. Eso sí, la actriz siempre llevará consigo las amistades creadas a raíz de la serie.

De hecho, la estrella televisiva escogió a Matthew Modine para oficiar su boda y ahora ha desvelado qué actor de la serie es el padrino de su bebé.

"Sadie [Sink] es muy, muy maternal, pero Noah es su padrino", dijo Brown a Entertainment Tonight sobre Noah Schnapp, el actor de Will y su gran amigo fuera de la serie. "Se transforman en las versiones más tiernas y adorables de sí mismos. Sus voces de bebés emergen cuando están cerca de ella", explicó.

Schnapp comentó al mismo medio sobre el orgullo que siente al ver a su amiga íntima convertirse en madre: "Ay, sinceramente, es la mayor alegría. Me resulta increíble verla crecer, desde aquella niña tan inocente, vivaz y alocada, hasta convertirse en madre y casada. Estoy muy orgulloso de ella".

Millie Bobby Brown y Noah Schnapp en Stranger Things 4 | Netflix

Millie y Noah han demostrado en anteriores ocasiones la gran relación que tienen, como quedó claro cuando el actor compartió públicamente su homosexualidad y fue la actriz la primera en apoyarle en esta decisión.

A pesar de que Brown ha desvelado este aspecto íntimo de su bebé, la actriz aseguró recientemente que no va a revelar el nombre de su hija u otros detalles privados sobre ella.