Vuelve Maxton Hall: Si sigues buscando llenar el vacío de El verano en que me enamoré, aquí tienes la solución

Desde este viernes 7 ya está disponible la segunda temporada de Maxton Hall - Un mundo entre nosotros, la serie alemana que ha conquistado a todas las amantes del romance. Si El verano en que me enamoré te ha dejado un vacío existencial, Ruby y James llegan dispuestos a llenarlo bien rápido.

Después del éxito de la primera temporada, que la convirtió en la serie internacional original más vista de todos los tiempos, llegando al número uno de las listas de Prime Video en más de 120 países, los espectadores podrán volver por fin al Maxton Hall College. Los tres primeros episodios, de los seis que forman la temporada, están disponibles este 7 de noviembre, seguidos de un nuevo episodio cada semana hasta el gran final de temporada el 28 de noviembre.

Harriet Herbing-Matten y Damian Hardung en Maxton Hall | Prime Video

La temporada 2 de la serie está basada en Save You, la segunda parte de la serie de novelas superventas de la autora Mona Kasten publicada por LYX.

Sinopsis

Aquellos que vuelan alto también pueden caer bajo… Después de su apasionada noche juntos en Oxford y con sus sueños aparentemente al alcance, Ruby (Harriet Herbig-Matten) parece tenerlo todo. Sin embargo, una repentina crisis en la familia de James (Damian Hardung) lo cambia todo, y es el propio James quien destruye su mundo perfecto. Ruby está destrozada, nunca había sentido sentimientos tan intensos por nadie, ni un dolor tan profundo. Añora su vida antes de Maxton Hall, antes de verse envuelta en el mundo elitista de sus compañeros. Pero no puede olvidar a James, especialmente cuando él lucha por recuperarla.

Además de Harriet Herbing-Matten y Damian Hardung, retoman sus papeles en la segunda temporada Sonja Weißer como Lydia, Ben Felipe como Cyril, Fedja van Huêt como Mortimer, Runa Greiner como Ember, Justus Riesner como Alistair, Andrea Guo como Lin, Frederic Balonier como Kieran y Eli Riccardi como Elaine.

Martin Schreier (La fábrica de sueños) vuelve para dirigir la segunda temporada de Maxton Hall - Un mundo entre nosotros. La serie está producida por Markus Bunnemann y Ceylan Yildrim, que también ejerce como guionista principal de la serie. Además de Yildirim, Juliana Lima Dehne y Marlene Melchior también participan como guionistas. Valentin Debler vuelve como productor por parte de UFA Fiction. La serie cuenta con el apoyo del German Motion Picture Fund (GMPF).