Así es la vida de James Van Der Beek, marido devoto y padre de 6 hijos, mientras lidia con un cáncer en estadio 3

James Van Der Beek saltó a la fama como protagonista durante las 6 temporadas de la serie Dawson Crece a finales de los años 90, y a partir de ahí fue construyendo su carrera en el mundo delespectáculo hasta el día de hoy.

Al finalizar la serie, en 2003, James estuvo casado con la actriz Heather McComb durante 7 años. Fue entonces, en 2009, cuando en un viaje a Israel, Van Der Beek conoció a Kimberly, su actual esposa. Ella, en principio, no quería involucrarse sentimentalmente con el actor; sin embargo, el destino tuvo otros planes para la productora.

Un año después de su primer encuentro, la pareja se casó en el mismo sitio donde se conoció y, meses después de su boda nació su primera hija, Olivia.

Después llegaron Joshua, en 2012; Annabel Leah, en 2014; Emilia, Gwendolyn, que nació en casa en 2018, según documentó James en Instagram; y, por último, en 2021 y tras dos abortos espontáneos, tuvieron a Jeremiah.

En una entrevista, el actor contó a People el pasado 2024, que su mujer y él solo planeaban tener un hijo: "¡Uno! De seis... Lo único que se nos daba fatal era no quedarnos embarazados. Pensé que la única manera de detener esto era con alguna intervención médica", dijo explicando por qué se había hecho una vasectomía después de tener a su último hijo.

La vida de James, de 48 años, parecía idílica hasta que en 2023 le diagnosticaron cáncer colorrectal en estadío 3. El actor dio la noticia a sus fans un año después, quienes se volcaron con él brindándole apoyo y cariño.

Aunque durante este año el actor no tuviese muchos cambios físicos y luciese como estábamos acostumbrados a verlo en el vídeo que hizo para el reencuentro del equipo de Dawson Crece en un acto benéfico contra el cáncer, al que no pudo asistir presencialmente, dejó ver su apariencia física más cansada y delgada.

El actor no estuvo en la reunión con los que fueron sus compañeros de reparto, pero sí su mujer y sus hijos: "Es algo importante para él", explicaba Kimberly en redes sociales.

La mujer de Van Der Beek habló después a través de sus historias de Instagram agradeciendo tanto al equipo de la serie como a los fans por asistir, apoyar a James y haber hecho posible el evento.