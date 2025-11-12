Jennifer Aniston, muy enamorada de su novio, el hipnotista Jim Curtis: "Es muy especial y muy normal"

La vida sentimental de Jennifer Aniston ha estado marcada principalmente por dos personas: Brad Pitt y Justin Theroux. Del primero se divorció en 2005 y del segundo en 2018; sin embargo, desde entonces, no se le había relacionado con ninguna pareja oficial.

Fue en verano cuando los rumores de un nuevo enamoramiento por parte de la eterna Rachel Green vieron la luz. Y es que la actriz apareció en Mallorca junto a un hombre del que poco o nada se sabía.

Este misterioso hombre resultó ser Jim Curtis, un coach orientado al desarrollo personal y emocional. De hecho, trabaja activamente como hipnotista y la propia Aniston ha querido hacer referencia a su profesión; aunque, como bien ha comentado, "el hipnotismo es una de las muchas cosas que hace".

"Es bastante extraordinario y ayuda a muchísimas personas", explica en una entrevista con Elle: "Es muy especial, muy normal y muy amable y quiere ayudar a las personas a sanar, a superar sus traumas y estancamientos para alcanzar la claridad".

"Es algo hermoso a lo que dedicar tu vida", concluye la actriz. Unas palabras que han demostrado lo segura que se encuentra con su relación actual, admirando a la persona de la que ya ha presmido en redes sociales.

Así pues, la relación entre Jennifer y Jim (¿J&J?) parece ir como la seda y la actriz se enorgullece de la profesión de su pareja; quien, hasta la fecha, no había gozado de la atención mediática que le ha venido desde que se oficializara el noviazgo.