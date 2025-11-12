Ana de Armas se deja ver de recados en L.A.: Se centra en su vida y carrera tras la separación de Tom Cruise

La actriz cubano‑americana Ana de Armas está centrada en sí misma a pocas semanas de que saliese a la luz su ruptura con Tom Cruise. La pareja habría puesto fin a su historia de amor debido a diferencias en las expectativas que ambos tenían de la relación.

Ahora, la actriz parece estar priorizando en su propio bienestar emocional y profesional, empezando por retomar el ritmo normal de su vida.

Ana, que actualmente reside en Los Ángeles, ha sido vista realizando recados por la ciudad, luciendo un top corto de color rosa que dejaba ver sus abdominales marcados.

Durante su paseo, la protagonista de Ballerina combinó el crop top rosa con leggings negros y zapatillas blancas, manteniendo un aspecto relajado y deportivo.

Por su parte, Cruise hizo acto de presencia públicamente, por primera vez desde la separación, en la premiere londinense de Running Man la película protagonizada por su compañero de reparto en Top Gun: Maverick, Glen Powell.

Aunque ni Ana ni Tom han hecho declaraciones oficiales sobre su relación ni su ruptura, fuentes internas han alegado que la actriz se siente decepcionada con la situación aunque es consciente de que saldrá adelante.

A pesar de todo, otros testimonios aseguran que ambos están dispuestos a mantener una amistad y que continuarán trabajando juntos en la película que coprotagonizan, Deeper, y que está pendiente de reanudación en cuanto se solucionen los problemas de presupuesto.